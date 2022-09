Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico: más allá de cámaras y micrófonos

La llegada de Néstor Lorenzo, como nuevo entrenador de la Selección Colombia, ha generado un sinfín de conceptos, argumentos y críticas de todo tipo. El técnico reveló sus cartas, con los 28 jugadores que empezarán el proceso.



No solo fue la pregunta, reportería o cuestionamiento desde la labor periodística. Tiempo para conocer la parte humana. Expectativa y tensión por saber los nombres. Lista revelada y espacio para compartir, como aficionados al fútbol, sin micrófonos o cámaras que registraran la escena.



Como acto de bienvenida, entre una buena comida y bebida, Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico, con la camaradería, amabilidad y abiertos a charlar con los periodistas, compartieron conceptos, anécdotas y parte del trabajo que se quiere realizar, de cara al gran objetivo del Mundial 2026.



Fuera de micrófonos, el mismo estratega reveló el sinfín de nombres que tiene en el imaginario. Pese a esto, consideró que los elegidos, son los apropiados para arrancar el proceso en forma. Además, destacó el nivel de jugadores como Cristian Arango y Juan Camilo Hernández, que gozan de un buen presente en la MLS.



Él mismo lo afirmó, son bastantes los jugadores que tiene en el radar, dentro del espectro, para ser elegidos en un eventual llamado de la Selección Colombia. Incluso, uno como Daniel Ruiz, que el mismo Lorenzo confirmó que tuvo en consideración, revelando la charla que tuvo con Gamero, sobre si podría sacarle más provecho por el centro del campo, en lugar de tenerlo en una banda, como acostumbra en Millonarios.



Como parte de las dudas, confirmó que Jhon Arias y Kevin Mier, fueron dos de los seis jugadores que no fueron llamados por temas de visa norteamericana.



Charlas de futboleros, como una tertulia de aficionados a la pelota. Así fue la integración donde el común denominador era uno solo. Alejandro Otamendi, entrenador de porteros de la Selección Colombia, ratificó el gran nivel de la liga colombiana. Es hombre del fútbol, tiene claro el scouting para analizar talentos de la tricolor.



Desde Mier, Marquínez, Valencia y demás, son muchos los porteros que el mismo entrenador ha analizado, en la lupa. Se acostumbró a ver la Liga, Copa, Torneo y demás torneos en Colombia, hacen parte del diario vivir de Otamendi. Uno de los nuevos talentos que le han llamado la atención, es el de Miguel Sánchez, portero del Cali.



Hasta un pequeño jalón de orejas para Montero, pues recordó la acción del portero, en el duelo contra Once Caldas, esperando el momento para dialogarlo con él. Además, de exaltar las cualidades del guajiro, pues en él, ve un potencial grande, tanto, que considera que con su trabajo y cualidades, podría estar fácilmente en Europa.



Así inició la era Néstor Lorenzo, ante la prensa, con su primera lista oficial, apuntándole al arranque de las Eliminatorias al 2026. No hay descanso, pues el 2023, está a la vuelta de la esquina y cada momento de preparación será vital e ideal, camino a Estados Unidos, México y Canadá.