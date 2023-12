Por fin se le dio al británico: Reyes lo marginó, Lorenzo sí lo llamó

La Selección Colombia dio a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos contra Venezuela (10 de diciembre) y México (16 de diciembre), ambos en Estados Unidos.

Se destacan nombres como David Mackalister Silva, Daniel Cataño o David Ospina, veteranos que no habían contado en los últimos llamados para las Eliminatorias al Mundial 2026.



Pero llama especialmente la atención el primer llamado de un jugador muy solicitado en las categorías juveniles que apenas ahora tendrá su chance: Ian Poveda.



Gracias a que no es fecha FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus figuras, los habituales convocados no están en esta lista, que no es otra cosa que una oportunidad de oro para convertirse en una alternativa de cara a la Copa América 2024, la primera competencia del próximo año en la agenda.

Es el cálculo que ha de hacer Poveda, atacante nacido en Inglaterra pero con ciudadanía colombiana, quien hace parte hoy del Leeds de Inglaterra y tiene proceso nada menos que con Manchester City de Pep Guardiola. Allí estuvo hasta 2019, cuando fue adquirido por el Leeds, club que lo cedió a Blackburn y Blackpool antes de recuperarlo en la actual temporada para buscar el ascenso.



"A veces, cuando el juego está parado, puede aportar una chispa y un pequeño toque de magia para hacer que algo suceda con movimientos locos, a veces ni siquiera sabe hacia dónde va, pero hace que las cosas sucedan", dijo su actual DT, Daniel Farke.

Poveda tiene solo 23 años y es de la generación que disputó el Mundial de Polonia 2019, bajo el mando de Arturo Reyes. El hoy DT de Junior nunca quiso contemplar a este jugador en el que varios de sus entrenadores, incluyendo a Guardiola, han visto importantes destellos de calidad. Sí, tuvo algunos inconvenientes disciplinarios, pero en su momento pudo ser una gran alternativa y nunca lo miraron. Ahora lo hace Lorenzo. En él está no decepcionar a quienes tanto esperaron por su llamado.