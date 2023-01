Rodallega 'rajó' a Colombia Sub-20: no guardó nada tras flojo debut

Hugo Rodallega, el goleador de Colombia en el Sudamericano Sub-20 que organizó el país en 2005 y que se alzó con aquel título, de la mano de Falcao García, Dayro Moreno y otras figuras, se refirió al estreno de la tricolor este jueves ante Paraguay.



A 'Hugol' no le gustó nada la presentación de Colombia en el arranque del torneo juvenil, más allá del 1-1 y de mostrar una mejor cara en el segundo tiempo. El delantero que acaba de fichar con Santa Fe aprovechó el momento para aconsejar al técnico Héctor Cárdenas y referirse a la ausencia de Jhon Jader Durán.

¿Le gustó la Selección Colombia en su debut del Sudamericano Sub-20? "No", fue la tajante respuesta de Hugo Rodallega tras la pregunta de Win Sports. El goleador del Sudamericano Sub 20 en 2005 con 11 tantos, también estuvo 'entre la espada y la pared' a la hora de elegir un destacado en la tricolor pero se inclinó por Miguel Monsalve.



Su balance fue conciso. Colombia no le gustó. "Fue un partido bastante enredado porque Paraguay mostró buena intención de competir. En la segunda parte Colombia tuvo posesión y marcó más el partido, en el primer tiempo Paraguay fue superior (...) Es la primera presentación de la Selección y se sumó un punto, todos queríamos que sumaran los 3 pero esto es un proceso".



Sobre la partida de Jhon Jader Durán hacia el Aston Villa en plena concentración, Rodallega mencionó que "La ausencia de Durán es grande, es un jugador con un potencial importante y cumplía un papel vital en el grupo, pero hay que pensar en que él ya no está y el profe debe buscar variantes para suplir la posición y que Colombia pueda generar en ataque".



Y fue más allá: "No pasa solo por quién va a ser el '9' o si juega con dos puntas, sino por crear un sistema de juego para tener más participación desde el medio campo y crear más oportunidades de gol".



Hugo recordó que en 2005 tenían un equipo con más rodaje que no sufrió de 'pánico escenico' por estar en casa. ¿Le pasó factura al equipo de Cárdenas? "Yo recuerdo mucho que en ese tiempo la selección de nosotros estaba mucho más madura y teníamos partidos con nuestros clubes. Cuando llegamos no teníamos el pánico ni el miedo, pero si la ansiedad por responder porque estábamos en nuestro país porque había mucha expectativa".



Finalmente, el delantero llamó la atención del aficionado y la misma prensa al decir que "No tenemos que darles tan duro porque rescataron un punto" y los animó a ganar, sí o sí, el partido del sábado ante Perú.