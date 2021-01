‘Ese 3-0 ante Uruguay fue muy sospechoso, el 6-1 fue una vergüenza’

A pesar de que ha pasado un buen tiempo desde las durísimas derrotas de la Selección Colombia en Eliminatorias, a día de hoy siguen sonando versiones y opiniones al respecto.

Justamente Hugo Rodallega quiso meterse en la discusión y en diálogo con el ‘Carrusel’ de Caracol Radio expresó las dudas que le generaron los partidos frente a uruguayos y ecuatorianos.

Respecto a la estrepitosa caída frente a Uruguay por 0-3 en Barranquilla, el jugador del Denizlispor planteó que “fue muy muy muy sospechoso” porque justamente los charrúas nunca habían logrado si quiera sacar tres puntos en la capital del Atlántico.

Ahora bien, la goleada 6-1 sufrida en Quito la calificó como “una vergüenza” y prosiguió “tengo que decirlo así porque ya vestí esos colores”. Recordemos que Rodallega fue figura del equipo sub-20 que ganó el Sudamericano 2005, jugó el Mundial de la categoría, disputó dos Copas América (2007-2011) y unas Eliminatorias (rumbo a Sudáfrica 2010).



Agregó además que aunque el marcador abultado “es un resultado del fútbol” lo llamativo pasó por las cambios hechos en el primer tiempo. “Eso nunca se ve, algo pasaba ahí, no sé qué es, ni estaba ahí, pero es muy notorio que había algún problema”, sentenció.



Eso sí, los palos a Carlos Queiroz no faltaron: “Luis Díaz ante Ecuador era el mejor de la cancha y lo sacó, decime quién saca al mejor jugador, al que propone al que intenta, es muy extraño”.

Así mismo se refirió sobre el escándalo de supuestas peleas al interior del grupo después de ambos partidos: “Dentro de un camerino pasan cosas que no deben salir a la luz pública”.



Con la etapa de Queiroz terminada después de todo este ventarrón, el puesto del seleccionador nacional quedó en el limbo y actualmente hay varios aspirantes sobre la mesa. El ex-Quindío dio su favorito: (Reinaldo) Rueda ha demostrado su capacidad, su conocimiento. Los jugadores de Chile escribieron un comunicado para que no se vaya. Es un gran hombre para nuestra Selección, ojalá se dé”.