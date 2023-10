¿Jugadores de Colombia querían a Reyes y no a Queiroz? Bacca confesó

La Selección Colombia comenzó con pie derecho las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y tras la cuarta fecha, el combinado nacional se encuentra en una buena posición, pero luego de la culminada la jornada, salió a la luz declaraciones de Carlos Bacca sobre quién pudo haber sido el técnico de la Tricolor cuando salió José Pékerman.

En una entrevista con ‘Diario AS’, Carlos Bacca, actual jugador del Junior de Barranquilla, confesó que muchos jugadores querían ver que Arturo Reyes fuera el entrenador de la Selección Colombia, pero al final, los directivos quisieron traer al portugués Carlos Queiroz.



“Estábamos jugando bien, alegre, un fútbol que le gusta a la gente. Íbamos con alegría a la concentración y se hizo una reunión para que el profe Arturo Reyes siguiera, pero la respuesta fue que ya estaba contratado el profe Queiroz”, dijo Bacca.





​Además, Bacca agregó que eso no significaba que con Arturo Reyes al mando la situación hubiese sido distinta a la de Carlos Queiroz, pues nunca le dieron la oportunidad y quedó en la incógnita si en verdad podría haber sido un buen elemento para la Selección Colombia.



“La realidad de lo que pasó con Queiroz todo la sabemos, no quiere decir que si se hubiese queda el profe Arturo, no lo sabemos, no podemos hablar de algo que no sucedió. Pero sí podemos hablar de los 4 partidos y de cómo nos sentimos cuando íbamos a esas convocatorias, la alegría del que jugaba y no jugaba, era buen ambiente y eso es lo más importante”, reveló Bacca.



Hay que recordar que la salida del técnico Carlos Queiroz de la Selección Colombia fue bastante criticada, pues sus convocatorias generaron polémica y el partido contra Ecuador en Quito que perdieron 6-1 fue el resultado que puso el punto final al mando del portugués en el seleccionado.