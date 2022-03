¡La unión de todos! El pedido de Reinaldo Rueda para Colombia

La Selección Colombia se la juega todo en las dos fechas de Eliminatorias. Primera parada contra Bolivia en el Metropolitano, donde ganar es obligación, si quieren seguir soñando con llegar a Catar 2022, donde el camino los ha mandado fuera de la zona de clasificación.



Estas fueron las declaraciones del técnico Reinaldo Rueda, acerca del trabajo que se ha realizado, la parte mental y la labor de los referentes, dentro y fuera de la cancha.

James Rodríguez y su estado: compitió hasta hace dos semanas en la Copa de Catar. Después hizo una semana de recuperación, por molestias. Hizo juegos interesantes allá. No es fácil, ha logrado hacer unas cuatro unidades de entrenamiento, fue de los que llego temprano, porque no tenía competencia. El club no lo quiso liberar antes, solo en el límite de la fecha FIFA. Ha mostrado buena actitud y esperar que tenga buen comportamiento.



Posibilidad de ver a James y Quintero juntos: Juan Fernando se ha recuperado, luego de varias semanas de rehabilitación, haciendo minutos importantes en River. Es una alternativa grandísima, recuperarlo. Ambos no han podido estar juntos, por la lesión, Quintero que no pudo salir y las complicaciones.



Es una posibilidad que puede presentarse. La formación es cuestión de horas, pero es de respeto, primero la comparto con los jugadores. Mi tarea es seguir pensando, hay video análisis esta tarde, para hacer los complementos y para ver que nos puede brindar la mejor colectividad.



Luis Díaz y aprovechar su gran momento: ayer me reuní con él. Que asuma que es parte de la Selección, pero no es la solución. Pasa por un gran momento, su paso por Porto y Selección le ha permitido llegar a donde está. La responsabilidad debe ser compartida, somos todos, es una colectividad.



Tanto en los clasificatorios y en Copa América, la misma naturalidad. Ha aumentado su libreto, conceptos en las escasas semanas que lleva en Liverpool. Que asuma con toda la naturalidad y que nos brinde esas alegrías. Hay jugadores que asimilan bien, él, a pesar de crecer y formarse acá, ha tenido dificultades. Los rivales lo referencian muy fuerte, los árbitros no lo protegen. Debe saber que hay que compartir con todos, con el entorno, la responsabilidad del ataque. Las condiciones de Barranquilla son únicas.



Aspecto anímico para enfrentar a Bolivia: somos conscientes de la instancia en que estamos. La clasificación siempre nos han dado la enseñanza, de que hasta lo último se define todo. Lo importante es la convicción. Tenemos una última oportunidad de aprovechar dos juegos difíciles, hay que jugar los partidos. El deseo de querer clasificarnos es lo que va a primar, aparte de lo trabajado.



Pocas sesiones de entrenamiento: hoy hicimos el entrenamiento con el plantel completo, porque tuvimos un porcentaje de jugadores que estuvieron el domingo en acción y llegaron el lunes sobre la noche. Ayer estuvieron en recuperación y se integraron a los trabajos competitivos. Hay que repasar la memoria táctica, que hay que hacer ajustes, mejoramiento. Lograr esa eficacia, que ha sido ausente en los juegos.



Lo que ha marcado todas estas jornadas, de visita y de local, no se ha podido plasmar lo que se ha intentado con todas las variantes. El deseo es liberar ese juego, de que se plasme con una eficacia y poder lograr los puntos que nos permitan seguir con la ilusión de clasificar. Hay que confiar en lo poco que se hizo hoy, desde el armado del equipo. De los hombres que dieron una mejor respuesta entre la unidad de entrenamiento de ayer y hoy. Siempre se hace pensando en mejorar, para hacer un buen juego y que sigamos con la motivación de clasificar.



Jugar con un solo volante de contención: hay que hacer un partido inteligente. Los que llegaron están en muy buena disposición. Todo ha pasado por la última instancia, la finalización, es algo en lo que se insistió, en la construcción y sorpresa para poder desequilibrar a los rivales. Esa es la intención, lo que se quiere y para eso se saldrá a la cancha. Al frente hay un rival aplicado, con huella de trabajo, por lo que significa Farías.



El grupo que viene es de un proceso anterior, cercano a las Eliminatorias. Por eso, tenemos que hacer un juego inteligente. No podemos desordenarnos o llenarnos de ansiedad.



Trato con los líderes del grupo sobre el partido: ese es el cuestionamiento cuando no se logran los resultados. El liderazgo no es solo gritar, hacer show, dentro del fútbol todo es válido y hay especialistas en todo esto. Está el líder futbolístico, religioso, carismático. Tenemos líderes como Cuadrado, Ospina, Falcao y Mina que han venido. Cada uno con su sensibilidad. En el caso de James, lo que ha marcado los últimos años, pese a las dificultades.



Cuando no se logran los resultados, ese es uno de los argumentos a cuestionar. Me reuní con ellos esta mañana, para ver lo que significa esto. Que aquellos que estuvieron en los Mundiales anteriores, tenga el chance de estar nuevamente, otros que repitan y que los demás estén en su primer Mundial.



Son jóvenes que han tenido procesos de selección, con o sin regularidad. Siempre se han brindado con pasión, profesionalismo por la Selección. Hay que aprovechar esta última jornada.



Factor de ataque, falta de gol y un cambio en la zona de adelante: debemos mejorar, se han generado chances de gol, creando opciones en casa y visita. No hay esa fineza y precisión para lograr mejores resultados. Entre ayer y hoy, logramos hacer las combinaciones. Los que han venido con la experiencia, como aquellos, en el caso de Morelos, con su club, pero que en la Selección no ha tenido una buena cantidad de participaciones. Todos están con la mejor disposición para aportar



Ratificación de su puesto, pese a los resultados: es la exigencia del cargo, sabemos de la calidad del grupo, integro, que se va a brindar. No es el caso de mí continuidad, sino el futuro de los jugadores. Naturalmente, la tensión y la carga emocional ante todo el país. Los colegas me han respaldado, nosotros somos los representantes de ellos. Quiero aprovechar públicamente de agradecer a Juan Cruz Real, de dar sus palabras de apoyo, luego de las semanas difíciles tras jugar contra Perú.



Casi todos los colegas del fútbol profesional han mostrado la convicción, el respaldo, para que esto termine como todos queremos. Eso da fortaleza, más en los momentos difíciles.



Trabajo con los jugadores más jóvenes: es difícil, las condiciones en sus clubes son diferentes. La Selección tiene un componente especial, al igual que Barranquilla. Por ejemplo, cuando decidí que Luis Díaz fuera titular contra Perú en junio, hizo gol ese día, luego en la Copa América, se consolidó. Hemos visto su evolución en un año. Hay otros que toca hacerles más acompañamiento, les cuesta. Carlos Cuesta actuó como titular, responden inmediatamente. A otros toca saberlos llevar con amistosos o partidos. Una cosa son los entrenamientos.



También fui joven, siempre queremos y creemos que somos la solución, para tener más oportunidades. Hay que darle un manejo con los consolidados y los jóvenes de la Selección.



Mensaje a la afición en Barranquilla: esa es labor de ustedes los medios, los que manejan y lideran la opinión. De ayudarnos, de unirnos. Hay que estar más unidos que nunca, para seguir con esa ilusión y esperanza de clasificar.



Trabajo mental y la tensión en las Eliminatorias: es difícil, sabemos que es una responsabilidad grande, que tenemos frente al país y todo lo que representamos. No es fácil, la idea es conversar con los jugadores, conscientes de que hay una tensión en todos, como cuerpo técnico y como jugadores. Hay que liberar eso, tenerse confianza, creer en el colectivo.



Luego están los trabajos específicos, para fortalecer eso. No es fácil, pensamos en asesorarnos por externos que han estado generosos al ofrecerse. Todos sabemos del protocolo, la burbuja. Los resultados PCR dieron negativos. Son difíciles los contactos que no están dentro de la nómina. Es algo que estamos manejando internamente, todo el cuerpo técnico y demás están rodeando a los jugadores.



Como generación, por lo que han logrado en la Selección. Quizás el momento no es el mejor para algunos en sus clubes. Lo ideal es que Colombia presente este equipo en Catar, esa fue la invitación que les hice el primer día, de soñar. No vamos a claudicar, hasta el último segundo, que hay equipos fuertes que han clasificado con dificultades, bien sea el repechaje.



Caso de Italia, Portugal, que tienen dificultades para llegar al Mundial. Esta Selección con referentes, de recorrido, hemos tenido el bache. Pero lo ideal es la convicción y el carácter para afrontar las dificultades, que le pongamos el pecho a la brisa.