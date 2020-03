Error de Queiroz en convocatoria que se pasó por alto por el covid-19

Carlos Queiroz, días atrás, confirmó la lista de 34 jugadores que podían ser parte de la convocatoria para las Eliminatorias de la Selección Colombia frente a Venezuela y Chile.



Con algunos nombres nuevos y otros antiguos, Steven Alzate integró el listado del entrenador portugués en el seleccionado nacional. Sin embargo, la polémica se dio este lunes luego de que el papá del futbolista confirmara que estaba con molestias físicas y que ahora será operado por una pubalgia.

Ahora, llega el polémico error. Carlos Queiroz incluso estuvo en Inglaterra visitando al joven futbolista del Brighton, pero no se percató, al parecer, de que estaba con molestias físicas y que tenía una pubalgia, según confirmó el papá, quien además mencionó que era la razón por la que no estaba teniendo tantos minutos en el equipo de la Premier League.



"Él anda bien. Sin embargo, van a aprovechar que no tienen fútbol para hacer una pequeña cirugía, ya que viene sufriendo de una pubalgia desde hace unos días. Es por eso que en estos meses no ha tenido muchos minutos de juego. Se la van a hacer el día miércoles y tendrá entre tres y cuatro semanas de incapacidad. Es un buen momento para que lo hagan", contó Héctor Alzate en 'GolCaracol.com'.



La discusión llega por Steven Alzate y la decisión de Carlos Queiroz de llevarlo a la convocatoria si no estaba en plenas condiciones. El futbolista, con molestias de una pubalgia, igualmente fue llamado a la lista. Por fortuna para él, Queiroz y la Selección Colombia, se aplazaron las dos primeras jornadas de Eliminatorias por el coronavirus, pues pudo ser un gran problema si el futbolista estaba lesionado y se jugaban los partidos. Era un cupo menos para la lista o podía ser peor para él y su integridad física.