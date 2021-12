Mario Yepes: 'hay talento, pero es difícil competir con los mejores'

La jornada de las Eliminatorias tendrán una pausa de algo más de dos meses, por el cierre de año en las respectivas competiciones a nivel de clubes y lo apretado del calendario. El camino a Catar volverá al ruedo a inicios del 2022, con todo lo que dejó a nivel de tabla de posiciones y del mismo juego en la Selección Colombia.

Una de las voces autorizadas para hablar de la tricolor de las mismas Eliminatorias es Mario Alberto Yepes, quien fue capitán de Colombia en Brasil 2014 y su respectivo clasificatorio. El exjugador habló en el programa Blog Deportivo de Blu Radio “Hay muchos equipos en lucha, cosa que no sucedía en las Eliminatorias anteriores, son difíciles y cerradas, sino estoy mal, todas se han definido en las últimas fechas” afirmando sobre el actual camino al Mundial.



Habló del recuerdo que tuvo con la tricolor, siendo capitán “Tuve mi oportunidad de jugar el Mundial, lo luché mucho, pero lo disfruté al máximo, todos queríamos llegar lo más lejos posible, pero no se dio, seguimos trabajando para que en algún momento ocurra”.



Concluyó con el potencial que hay en Colombia, pero, con las falencias para competir mano a mano con los mejores del mundo “En Colombia siempre hay talento. Hay que seguir trabajando en las bases de todo tipo para que los jugadores salgan más preparados, pero las situaciones son difíciles, competir con las potencias no es sencillo”.