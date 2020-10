¿Dónde jugará Córdoba? 'Soy delantero centro pero puedo ir por banda'

Jhon Córdoba no se cambia por nadie: finalmente ha recibido una convocatoria para Selección Colombia de mayores, estará en el inicio de las eliminatorias y eso, más allá de toda consideración, es la razón de su amplia sonrisa.

"Estar aquí ya es un sueño cumplido. Trataré de hacerlo de la mejor manera si se me da la oportunidad para seguir cumpliendo un sueño que no es solo mío, también de muchas personas que querían verme aquí", dijo, pleno de orgullo.



La certeza de una competencia interna que es terrible en la nómina de Carlos Queiroz para los delanteros, lejos de intimidarlo, le da una razón más para esforzarse: "Estoy muy contento de por fin recibir el llamado. Hay una bonita competencia, jugadores de mucha calidad en el frente de ataque y confío en mis condiciones. Vengo a aprender, a crecer, a ser más fuerte... Estoy en una etapa de crecimiento y viviendo un buen momento en mi club. Trataré de aportar lo que pueda de la mejor manera. Esto es fútbol y aportaré en lo posible para que todo salga bien", dijo



Como Cuadrado, está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de ganarse un lugar y por eso le da una clave al DT sobre la manera de utilizarlo: "Siempre he jugado como delantero centro, es donde me he destacado. Pero también he tenido sistemas donde he tenido que desplazarme a la banda, como en mi nuevo equipo, donde tenemos un tridente y los delanteros rotamos. Trataré de adaptarme de la mejor manera".



A su llegada se sintió como en casa: "Tuve la oportunidad de hablar con todos. Me encontré con un grupo unido, hay una alegría inmensa. Venezuela no va a ser un rival fácil. Sabemos los jugadores que tenemos y debemos aprovecharlos. Esperamos sacar los 3 puntos".



"Somos profesionales y por eso estamos cumpliendo el sueño de estar en la Selección. Hay que acoplarse rápido al sistema que nos imponga. Es poco tiempo, pero debemos estar preparados para ello. Vamos a trabajar y esperamos tomar lo más rápido posible lo que el entrenador quiere", añadió el atacante del Hertha de Alemania.



Córdoba supo esperar hasta este día, en que se viste de amarillo y comparte día a día con esos a quienes les hacía fuerza por TV. Es justicia deportiva para él, y combustible para que esto que vive hoy sea una costumbre: "Este es el premio a todo lo que he venido haciendo en mi club, el trabajo, los goles y los buenos partidos. Eso me motiva para que no solo sea esta convocatoria sino que sean muchas más".