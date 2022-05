Revelan identidad de 'señor X' que sería DT de Selección Colombia

La Selección Colombia está en la búsqueda de un entrenador que asuma tras la salida de Reinaldo Rueda y, según se ha dicho, ha recibido más de un centenar de hojas de vida.

La mala noticia parar esos aspirantes es que, en todo caso, se trataría de saludos a la bandera, pues la consideración estaría en un tipo de plan oculto que estaría a la espera de finalizar su participación en el Mundial de Catar.



Lo primero es que la preferencia sería un técnico argentino, conocedor del fútbol colombiano y de la mecánica de las Eliminatorias de Conmebol. Según el periodista Carlos Antonio Vélez, dos nombres es se analizan porque no tienen compromisos con selecciones en este momento: Néstor Lorenzo y Matías Almeyda.



Sin embargo, al parecer, el real candidato no es ninguno de ellos, dada su falta de experiencia, sino otro más, que se ha mencionado en el pasado: "Carlos Antonio Vélez ya insinuó a un tercer hombre, el señor 'X', sin poder citar su nombre por compromiso. En esta línea se enmarcó también Diego Chiriví en Red + Noticias donde ya todos las señales apuntaban al DT actual de Ecuador. Y según ha podido conocer MARCA Claro, la identidad sería la de Gustavo Alfaro".



Así que el elegido misterioso sería el DT de Ecuador, quien clasificó al equipo de manera directa a Catar y no estará libre hasta diciembre, cuando termine la competencia. Por ahora, Ecuador espera un dictamen de la FIFA sobre la demanda que interpuso Chile por los puntos, debido a lo que considera una alineación irregular de Byron Castillo, quien resultó ser colombiano. Aunque los expertos no contemplan que ese cupo se pierda, algunos creen que estaría en riesgo. Solo en este último caso, Alfaro estaría disponible antes.