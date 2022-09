Nicole Regnier apuntó a Sel. Colombia y su rival: 'no es un medidor'

El próximo sábado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, la Selección Colombia se medirá a las 6:30 pm (hora colombiana) a Guatemala, en el primer partido de la era Néstor Lorenzo. Un compromiso amistoso que genera grandes expectativas por la convocatoria que mantiene a jugadores del proceso Reinaldo Rueda, pero en la que también aparecen varias nuevas figuras del fútbol mundial.



Justamente hablando del tema Selección Colombia, ESPN Fútbol Show se refirió este lunes al doblete amistoso frente a Guatemala y México, que servirá al seleccionador argentino para experimentar, probar jugadores y empezar a plasmar su idea en el equipo, antes que se inicie la competencia oficial por Eliminatoria al Mundial de 2026.

La exfutbolista Nicole Regnier apuntó a la tricolor por no medirse a un rival de mayor nivel y castigó el llamado de algunos jugadores, mientras que defendió la presencia de otros. Para la ahora panelista de programas deportivos, Guatemala no es un buen "medidor" pero puede vencer a Colombia.



"Para mí no es un medidor con todo el respeto que se merece la Selección de Guatemala, me hubiera encantado que los amistosos fueran contra selecciones más complicadas. Pero ojo porque es fútbol y puede pasar cualquier cosa en ese partido. Podemos incluso perder", aseguró Regnier.



Asimismo, la exfutbolista de Atlético de Madrid y la Selección Colombia cree que el experimento de Néstor Lorenzo en los próximos amistosos, le permitirá ver a los nuevos talentos. "Va a ser una mezcla", dijo al referirse a la posible nómina que emplee Colombia. "Creo que uno puede llegar a ver a Óscar Estupiñán como titular".



Regnier también se refirió a la presencia de jugadores, que a su juicio, no debieron ser convocados. "(Steven) Alzate es el primero que no, no jugó los últimos cinco partidos en el Brighton. Qué le ha dado Alzate a la selección, no le ha dado nada. David (Ospina) le ha dado mucho a la selección y lo están condenando porque se fue a una liga que no es reconocida".