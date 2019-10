Golazos, ausencia y más: balance de los de Selección el fin de semana

Terminó el último fin de semana de octubre y varios futbolistas colombianos de la Selección lograron tener un gran juego, mientras que otros estuvieron ausentes o les fue mal en sus partidos.

Arqueros



David Ospina: fue titular en el empate por 1-1 de Napoli contra Spal. Por fin volvió a jugar y tuvo un gran partido.



Camilo Vargas: estuvo en la derrota por 2-0 de Atlas contra Necaxa. Aunque perdió su equipo, fue protagonista de una campaña contra los insultos en los estadios.



Aldair Quintana

No hay fecha en Colombia por elecciones.



Éder Chaux

No hay fecha en Colombia por elecciones.



Defensas



Luis Orejuela: hizo gol con Cruzeiro en el empate por 1-1 contra Fortaleza.



Stefan Medina

No jugó Monterrey este fin de semana.



Dávinson Sánchez: el colombiano tuvo un difícil partido. Livepool atacó todo el partido y Tottenham perdió 2-1, aunque no fue un mal juego.



Óscar Murillo: estuvo en la derrota por 2-0 de Pachuca contra Toluca. No tuvo un buen juego con su club.



Yerry Mina: se lesionó y no estuvo con Everton.



Jhon Lucumí: fue suplente en la victoria de Genk.



William Tesillo: estuvo en el 3-2 de León sobre San Luis. El colombiano jugó los 90 minutos y tuvo un buen partido.



Johan Mojica: estuvo los 90 minutos en el 0-0 de Girona contra Alorcón. El futbolista vio la tarjeta amarilla.



Mediocampistas



Wílmar Barrios: como es costumbre, estuvo los 90 minutos y fue el pilar del medio campo en el 2-0 de Zenit.



Juan G. Cuadrado: entró al minuto 60 y no pudo hacer mucho en el 1-1 de Juventus vs. Lecce.



Jéfferson Lerma: ayudó en el empate, pero no pudo ganar. Jugó los 90 minutos en el 0-0 de su equipo con Watford.



Mateus Uribe: no fue convocado.



Yairo Moreno: estuvo en el 3-2 a favor de León. Jugó los 90 minutos como lateral y recibió tarjeta amarilla.



Andrés Ibargüen: un solo tiempo le bastó. El colombiano ingresó al segundo tiempo y anotó gol en el 2-0 de América.



Delanteros



Luis Muriel: tuvo una jornada soñada. Marcó un triplete en el 7-1 de Atalanta con Udinese.



Luis Sinisterra: no pudo hacer mucho en la goleada que sufrió su equipo con Ajax por 4-0.



Róger Martínez: jugó 80 minutos en la victoria de América por 2-0. Tuvo un buen partido.



Luis Díaz: volvió a marcar y anotó en la victoria de Porto. El colombiano se mantiene en la titular y estuvo los 90 minutos.



Duván Zapata * Lesionado



Alfredo Morelos: entró al 71 y estuvo en la victoria por 2-1 de Rangers.