Goles y más goles: los de Selección regresaron con todo a sus clubes

Varios futbolistas tuvieron un regreso esperado, anotaron gol o lograron ayudar en la victoria de su equipo en este fin de semana. Los jugadores de la Selección Colombia dejaron un buen resumen de esta jornada luego de estar con la Tricolor.

Arqueros



David Ospina: no jugó en la victoria del Napoli por 2-0 sobre Hellas.



Camilo Vargas: tuvo un gran partido en el 1-0 de Atlas sobre Puebla.



Aldair Quintana: no jugó en la derrota de Nacional vs América por 2-1.



Éder Chaux: tuvo un buen juego y mantuvo su arco en cero en el 1-0 de Patriotas vs. Pasto.



Defensas



Luis Orejuela: estuvo los 90 minutos en la victoria de Cruzeiro por 2-1 sobre Corinthians.



Stefan Medina: estuvo los 90 minutos en el empate de Monterrey 1-1 con Gudalajara. El defensor fue amonestado a los 71.



Dávinson Sánchez: no tuvo un buen partido, jugó un tiempo y recibió amarilla en el empate de Tottenham con Watford.



Óscar Murillo: no fue convocado en la derrota de Pachuca contra Juarez.



Yerry Mina: fue el jugador del partido en la victoria de Everton por 2-0 sobre West Ham.



Jhon Lucumí: no tuvo un buen juego y estuvo los 90 minutos en la derrota de Genk por 1-0 sobre Standard Lieja.



William Tesillo: el futbolista anotó un gol y tuvo un gran juego en la victoria por 1-2 de León sobre Pumas.



Johan Mojica: jugó 75 minutos y no tuvo un buen juego en la derrota por 4-2 de Girona contra Oviedo. Recibió amarilla.



Mediocampistas



Wílmar Barrios: el colombiano tuvo un gran juego y anotó gol en el 6-1 de Zenit sobre Rostov.



Juan G. Cuadrado: el jugador de la Juventus estuvo los 90 minutos y jugó bien en victoria sobre Bolonia



Jéfferson Lerma: no fue convocado en el empate de Bournemouth contra Norwich.



Mateus Uribe: no fue convocado en la goleada del Porto.



Yairo Moreno: el colombiano jugó bien y estuvo en la victoria de León sobre Pumas.



Andrés Ibargüen: estuvo solo 15 minutos en empate de América con Necaxa.



Delanteros



Luis Muriel: anotó un doblete en el empate por 3-3 de Atalanta con Lazio.



Luis Sinisterra: estuvo los 90 minutos en el emapate del Feyenoord



Róger Martínez: estaba sancionado por expulsión y no jugó en empate de América.



Luis Díaz: marcó doblete en la goleada por 5-0 de Porto.



Duván Zapata * Lesionado



Alfredo Morelos: anotó un gol en el empate de Rangers contra Hearts.