Cuesta: ‘lucharemos para ganar en Venezuela, después veremos qué pasa’

Carlos Cuesta sueña despierto con la clasificación a su primer Mundial de fútbol de mayores con la Selección Colombia. Claro que es consciente de que el camino en la actual Eliminatoria Sudamericana es muy complicado y la última fecha, contra Venezuela, tendrá muchas dificultades.



Y es que la Selección debe ganarle a Venezuela en San Cristóbal, este martes 29 de marzo, y luego deberá esperar a que Perú no le gane a Paraguay, en partido que se jugará en simultáneo. Así, Colombia se quedaría con el cupo al repechaje contra un rival asiático.



“Nosotros, como Selección, tenemos la consigna de tener un grupo fuerte, unido, que pueda defender bien y después desplegar un fútbol en ataque que nos permita ganar los partidos. Si uno ve los goles encajados, son muy pocos. Se tienen todas las precauciones para sacar el arco en cero”, explicó el defensor central del Genk de Bélgica.



“La intención es clasificar. El planteamiento ya lo veremos. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico, somos conscientes de que se debe salir a ganar, desde la inteligencia, el juego y la concentración que tenemos”, añadió el zaguero.



Cuesta aceptó que el triunfo contra Bolivia sirvió de gran motivación para afrontar esta última fecha de Eliminatorias: “Volver a ganar es un respiro para todos. Tener la ilusión viva de poder llegar al Mundial, lo es todo en este grupo. Sabemos que podemos llegar a este juego, darlo todo, y buscar una clasificación, es una motivación, llegamos con más confianza a este último juego”.



Y aseguró que el plantel colombiano no puede tener ansiedad por lo que pase en Perú, pues no están en sus manos ese resultado: “Nosotros estamos mentalizados en ganar en Venezuela, luego veremos qué pasa. No podemos estar ansiosos con lo que pase en otros juegos, porque no lo podemos controlar”.



“Para nosotros, los jóvenes, es algo nuevo el proceso de Eliminatorias. Estamos rodeados de jugadores grandes es bueno, porque saben de estos momentos de tensión, por eso los escuchamos, porque es una voz de tranquilidad”.



“Tenemos una Selección muy fuerte y con talento. Además, lo más importante, es el deseo de estar en el Mundial, que es nuestro argumento más fuerte para salir y luchar para ganarle a Venezuela”, comentó Cuesta.