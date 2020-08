Terminó la temporada en Europa: ¿cómo les fue a los de Selección?

Este fin de semana terminó una nueva temporada en Europa y finalizó con la última competencia que había en países: Italia, que dejó como campeón a Juventus.



Ahora, tras el final de la temporada 2019/2020, en FUTBOLRED le dejamos un balance de los jugadores de la Selección Colombia en Europa y sus números en este último año.

Jugadores de Selección Colombia:

David Ospina: el portero salió campeón con Napoli de la Coppa de Italia frente a Juventus y, aunque tuvo fuertes y graves lesiones en su cabeza, supo reponerse y le ganó la titularidad a Meret. Jugó 22 partidos en total.



Dávinson Sánchez: el central, como es costumbre, era parte principal de Tottenham y tuvo un buen desempeño. Sin embargo, fueron mejores sus primeros 6 meses que estos últimos. 39 partidos jugados en total.



Yerry Mina: de lesión en lesión el colombiano sumó partidos con Everton y tuvo un recorrido aceptable en este año. Cuando pudo jugar, respondió e incluso marcó gol, pero sus primeros seis meses fueron mejores. 33 partidos y dos anotaciones.



Jhon Lucumí: tuvo un buen paso con el Genk de Bélgica y sumó varios partidos, siendo parte principal del equipo. En total disputó 29 partidos y anotó dos goles.



Santiago Arias: no tuvo su temporada soñada y, aunque al final jugó más, dejó preocupación por su falta de juego en Atlético de Madrid. Solamente estuvo en 17 partidos del Atlético de Madrid.



Cristian Borja: es pieza fundamental en la defensa de Sporting de Lisboa y estuvo en 29 partidos con su club. El colombiano mejoró en esta temporada en Portugal y se evidenció con sus minutos jugados.



Juan Cuadrado: el lateral/extremo es, tal vez, el de mejor momento de la Selección en Europa. El colombiano se convirtió en una pieza clave como lateral en Juventus y salió campeón de la Serie A. 33 partidos y tres goles con el club de Turín.



Bernardo Espinosa: el futbolista, aunque no le fue mal, no tuvo una buena temporada y Espanyol, su actual club, descendió a la segunda división de España. 32 partidos y tres goles con su club.



Jeison Murillo: el central tuvo una grandiosa temporada con el Celta de Vigo, que se salvó del descenso en España. 18 partidos y un gol en seis meses.



Jefferson Lerma: el volante, con Bournemouth, tuvo una buena temporada y está entre los jugadores que se salvaron del club futbolisticamente. Sin embargo, su equipo no alcanzó y se fue al descenso en la Premier League. 33 partidos y un gol.



Steven Alzate: el joven del Brighton no tuvo mucha participación, pero sí estuvo en 20 partidos con el club inglés.



Matheus Uribe: el colombiano tuvo una buena temporada con Porto. Logró ser campeón de la Copa y Liga de Portugal, aunque al final de la temporada sufrió una importante lesión en su rodilla. 41 partidos y un gol.



Wílmar Barrios: el volante colombiano tuvo una buena temporada en Zenit y salió campeón de la Liga y Copa de Rusia. 35 partidos y un gol con el club de Rusia.



James Rodríguez: el volante del Real Madrid fue el de peor rendimiento y temporada. Lesiones y decisiones técnicas lo sacaron de convocatorias y tuvo un flojo balance con un solo gol en 14 partidos, aunque la mayoría fue suplente.



Luis Díaz: el guajiro es parte principal del ataque de Porto y también salió campeón de Copa y Liga. El atacante logró sumar 50 partidos y 14 goles.



Duván Zapata: el 'Toro' es uno de los de mejor actualidad de la Selección y sus goles pusieron a celebrar a Atalanta en la Serie A, pues volvió a quedarse con cupo a Champions League. El atacante tuvo 32 partidos y 19 goles.



Luis Muriel: el futbolista es compañero de Duván en Atalanta y, aunque generalmente fue suplente, también tuvo una gran temporada y anotó varios goles en el club de Bérgamo. Tuvo 40 partidos y 19 goles.



Jhon Córdoba: el delantero de Colonia tuvo un mejor inicio, aunque al final también marcó. El atacante es uno de los de mejor actualidad y logró triunfar en la Bundesliga con 31 partidos y 14 goles.



Falcao García: también con lesiones, el 'Tigre' tuvo una buena temporada y sigue siendo una de las figuras en Galatasaray. El colombiano estuvo en 22 partidos y anotó 12 goles.



Alfredo Morelos: el colombiano del Rangers sigue siendo una de las grandes estrellas y goleadores. Varios clubes se pelean su fichaje y en esta temporada logró 29 goles en 47 partidos.