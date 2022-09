Andrés Llinás: así se enteró de su llamado a la Selección Colombia

Millonarios fue el único club de la Liga BetPlay que puso jugadores, para la primera convocatoria oficial de Néstor Lorenzo, al mando de la Selección Colombia. Algo que hace mucho tiempo no ocurría.



El nivel de los azules, específicamente de Álvaro Montero y Andrés Llinás, llamó la atención del técnico tricolor, que empieza a confeccionar el nuevo camino, apuntándole al Mundial del 2026.



El bogotano, defensor destacado en el fútbol colombiano, habló con el programa El Vbar, de Caracol Radio, acerca de su llamado a la Selección Colombia, momento en Millonarios y metas a futuro.



Llamado de Néstor Lorenzo: estamos entrenando y el nivel de Millonarios es para que varios jugadores sean tenidos en cuenta en la Selección. Llega en un buen momento, es especial. Pero con lo que pasa en el club, la final y primeros en Liga es mucho más especial.



Jugar final de Copa o minutos con Selección y proceso en su carrera: me quedo con las dos. Los dos grandes sueños so de un jugador, no se puede comparar el uno con el otro. Soy privilegiado, hago lo que me apasiona. Puedo decir que es mi trabajo, mi pasión, no se siente tanto y es llevadero.



Trabajo con Néstor Lorenzo apuntándole al 2026: hay que intentar jugar bien, participar en el circuito. Ganar los duelos individuales, la idea es que lo que hagamos en Millonarios, sea un reflejo en la Selección.



Convocatoria por sorpresa: no había hablado con nadie de la Federación, me enteré cuando dieron la lista.



Clave en su carrera y proyección para llegar a la Selección: pasión y determinación. Al llegar ser profesional no es fácil, hay que tomar sacrificios. Es un sueño que se cumplió, mucha gente se sacrificó y no lo cumplieron. Por eso me siento privilegiado, me sacrifiqué al escoger el fútbol sobre otras cosas.



Recuerdos en el Olaya: jugué con Millonarios, tenía una casilla allí. Estuve con el equipo.



Charla con Gamero: me dijo que íbamos a representar al fútbol colombiano, los únicos dos. Teníamos que hacer lo mismo, las cosas iban a salir bien de esa forma.



Ausencia en la final de Copa: en Millonarios, como decimos, es bueno por el conjunto, no por individualidades. Será un buen momento para demostrarlo.



Nosotros entrenamos con la ilusión del título. Para nadie es un secreto que, si no lo ganamos, será un golpe duro. Trabajamos con eso, con la ilusión para dárselo a la hinchada.