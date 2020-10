Apuesta ganadora de Queiroz: sus aciertos y cambios contra Venezuela

El discurso como herramienta y como condena. Las palabras que un día sirven para motivar, para argumentar una decisión ante un grupo, al otro pasan factura y dejan ver qué tan consecuente es la fuente. En el caso de Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, el triunfo 3-0 prueba que tal como lo anunció lo plasmó en el campo para su debut en unas eliminatorias de la Conmebol.

La primera clave es que el DT no se dejó seducir por el superávit de delanteros y respetó su 4-3-3, con novedades obligadas como la del arquero y otras inesperadas como Arias por Medina y Zapata por encima de Falcao. En lo qeu sí varió fue en los nombres.



Habría que decir primero que el portugués apostó en el arco por Camilo Vargas, un portero con mucha experiencia, dos Mundiales encima, pero siempre como alternativa de Ospina. La prueba, este viernes jugó su primer partido de eliminatorias. Dijo el DT que en el equipo hay unas "jerarquías" y las respetó con el portero que le salvó tres opciones de gol y sirvió un asistencia.



Queiroz fue claro en su premisa: "Llamamos a una base de jugadores sin golpear la identidad ni los principios. Se pensó en jugadores con más minutos, con más consistencia, en medio de un mundo que está presentando muchos problemas", había dicho. Vargas, en efecto, es indiscutible en Atlas de México.



Esa consistencia es también la explicación de que Falcao fuera suplente en Barranquilla, lo que parecía impensable, y que Duván Zapata le quitara lo desplazara. Es casi de sentido común aprovechar el pico de uno de los delanteros más temidos del Calcio de Italia. Por eso también jugó Muriel por encima de los otros atacantes en buen momento, como Morelos, porque tiene regularidad, confianza, es uno de los suplentes de lujo de Europa y juega y entrena todos los días con Duván. Le sirve a Gasperini, le tenía que servir al portugués...



Pero la teoría flaquea cuando Santiago Arias aparece en el once inicialista: Medina lo juega todo en Monterrey, viene de hacer gol, era el lateral derecho fijo, y llegó, pero por el infortunio de la lesión del hombre de Bayer Leverkusen. "Miramos sus habilidades, su presente, el número de partidos. Al final es una combinación para decidir quién debe tener la responsabilidad", decía Queiroz antes de su feliz debut. A Arias le bastaron los Mundiales, el conocimiento con Cuadrado y James que todavía no culmina Medina.



Los centrales en el tablero de Queiroz -y el de todos- son Mina y Dávinson pero el lateral izquierdo fue parte de eso que los entrenadores llaman 'pequeñas sociedades': Mojica supera a Fabra porque juega todos los días con su socio de banda, Luis Muriel, y su referente de área, Duván Zapata. Su partido fue notable, su entendimiento con James invita a la ilusión y su asistencia justifican su titularidad y la elección del DT.



En el medio, salvo la medida de seguridad de usar a Lerma junto a Barrios para asegurar la zona y darle libertad a Cuadrado para jugar a espalda de James (protegerlo y potenciarlo), no hay sorpresas.



Y aunque aparezca en los dibujos por la banda derecha, James juega de James, casi que por tradición en Colombia. Tras el primer gol, en el que se juntó ahí con Cuadrado, apareció mucho más por la izquierda, descargando con mucha naturalidad en Lerma y Mojica, encontrando sociedades, filtrando pases, sacando al equipo del ostracismo en el segundo tiempo. Libre. Como en Everton, Como siempre será en su selección nacional.



"Lo que no va a cambiar es la identidad de Colombia, su fútbol y su personalidad ganadora. Tienen una idea de ganar, ganar muchas veces es un sacrificio e implica cambios, no podemos mejorar si no hacemos cambios con la realidad de nosotros", decía Queiroz. Él mismo lo hizo al bajarle un ritmo a la velocidad que fue característica suya en los anteriores partidos y dejar que el equipo descansara con la pelota y jugara al ritmo de James, pausado a veces, tal ve lento, ante un rival muy poco exigente. De ahí en más, todo serán buenas noticias, como la de este viernes en Barranquilla, como la que se espera el próximo martes en Santiago.