¿También está orgulloso? Dígales a ellas: homenaje a Colombia Sub 17

El trago amargo para la Selección Colombia no ha pasado... pero pasará. El equipo que estuvo a punto de ser campeón del mundo Sub 17 dejó el corazón en la cancha, como dijeron las propias jugadoras, tras caer 1-0 contra España en la Copa de India.

Pero eso no borra ni por un momento todo lo bueno que ocurrió en el campeonato, en el que hubo pasajes de fútbol de altísimo nivel y no pocos argumentos para haber levantado el trofeo.



Colombia ganó 3 partidos contra China (2-0), México (2-1) y Tanzania (3-0), empató pero ganó contra Nigeria en definición por penaltis (6-5) y perdió dos juegos, ambos por 1-0 y ambos contra España.



El crecimiento del fútbol femenino es notable y la felicidad que Linda Caicedo y sus compañeros le dieron al país no se ve empañado por ese resultado, Por eso habrá una oportunidad para que usted les manifieste ese agradecimiento personalmente.



La FCF confirmó que habrá un homenaje el próximo 2 de noviembre a las jugadoras que nos hicieron soñar. en el Movistar Arena de Bogotá, a las 10:45 a.m. Las puertas del escenario se abrirán a las 9:30 a.m. “¡Homenaje a nuestras guerreras! Homenaje a la Selección Colombia Femenina Sub 17 por su histórica actuación en la Copa Mundial de la FIFA”, dice la Federación en su comunicado.



No falle a este evento: