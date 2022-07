Grandes hitos de Selección Colombia Femenina: razones para el orgullo

¿Perder es ganar un poco? ¡Es ganar mucho! La Selección Colombia Femenina amanece, tras la final de Copa América contra Brasil, en Bucaramanga, con todos los argumentos para ponerle la cara al sol y decir, a voz en cuello, ¡ganamos!

Perdió apenas 1-0 la final, es cierto, pero como decía Catalina Usme, no cualquiera hace ver mal a Brasil, el siete, el rey del fútbol femenino en el continente.



Y no es consuelo de tontos sino orgullo real, no por la contundencia de su clasificación a la última instancia del torneo que organizó con éxito o por la grata aparición de figuras como Linda Caicedo, Leicy Santos, Mayra Ramírez, Catalina Usme, Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Manuela Vanegas, Mónica Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Catalina Pérez, Liana Salazar... por una camada espectacular de talento para el presente y para el futuro.



Es porque se obtiene una segunda clasificación al Mundial de Mayores y a los Juegos Olímpicos antes de llegar a la última instancia y eso, por elemental que parezca, es un mérito gigante, más si se tiene en cuenta el poco apoyo que el país le da a sus futbolistas. Si además se tiene en cuenta la clasificación a los Mundiales Sub 17 y Sub 20.



Esta final de Copa América se suma a una importante lista de méritos, que son pruebas científicas del talento que nunca ha faltado en Colombia pero que hoy llega cargado de resultados. Este es un recorrido por los años maravillosos del fútbol femenino nacional:



Enero-febrero de 2008: Colombia, campeón suramericano Sub 17

En Chile, el equipo nacional logró su primer campeonato femenino, de la mano del DT Pedro Ignacio Rodríguez: las victorias contra Bolivia y Argentina y los empates frente a Ecuador y Chile aseguraron el avance a la fase final, donde hubo triunfos contra y Paraguay por mejor gol diferencia se logró el título por encima de Brasil. Tatiana Ariza fue goleadora, con tantos.



Junio-julio de 2011: Primera clasificación a Mundial de mayores, en Alemania

En 2010 y de la mano de Yoreli Rincón, el equipo nacional terminó subcampeona de Copa América en Ecuador y aseguró su presencia en la Copa Mundo de mayores de Alemania. Como bono, también llegó la clasificación a los Juegos Olímpicos.



2012 y 2014: el reto de los Juegos Olímpicos

La Selección Colombia Femenina logró su clasificación a las justas en la categoría mayores en dos ediciones consecutivas y, aunque no logró superar la fase de grupos, abrió un espacio en el que ya es invitada habitual. Siguiente parada, París 2024.



Juegos Panamericanos Lima 2019

Se dice fácil pero Colombia logró un hecho histórico al obtener la medalla de oro en las justas regionales, tras imponerse por 3-0 contra Venezuela, con goles de Ilana Izquierdo, al minuto 13, y dos de Gabriela Rodríguez, al 25 y al 37.