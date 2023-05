Pocas veces, pero sí: historial de duelos entre Colombia y Eslovaquia

Empieza otra historia para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, cuando enfrente este miércoles a Eslovaquia, pro los octavos de final del Mundial Sub-20. Atrás quedan las valientes remontadas de la primera fase, el primer lugar del grupo C, las alegrías. Es hora de la muerte súbita.

Colombia llega fortalecido por la potencia de sus individualidades, por una resiliencia a toda prueba que se muestra desde el Sudamericano y por un talento que resuelve todas las fallas que se han evidenciado en el juego colectivo.



Será un duelo inédito este Colombia vs Eslovaquia en esta categoría juvenil, en la que se miden un equipo que fue el mejor de su zona y otro, el europeo, que llega como uno de los mejores terceros y con apenas una presencia en una Copa Mundo de la categoría.



Pero no significa que en el pasado no se hubieran presentado choques entre estos seleccionados, básicamente con selecciones mayores.



El primer choque, según datos del periodista José Orlando Ascencio, se registró el 8 de febrero de 1997, un cruce amistosos en Pereira, que se resolvió por 1-0, con golazo de Faustino Asprilla. Era un equipo con De Ávila, Estrada, Ricard, Víctor Danilo Pacheco y Faryd Mondragón, entre otros.



La siguiente cita sería el 19 de noviembre de 1999 en el estadio El Campín, con idéntico resultado: 1-0, gracias a un autogol de Stalislav Varga.



Finalmente, el duelo más reciente se registra el 20 de agosto de 2003, otro amistoso en Nueva York, este decidido por un 0-0, con una base en la que se destacaban David Ferreira, Léider Preciado y Martín Arzuaga, entre otros.

​

La cita de este miércoles es, pro primera vez, en una Copa Mundo. Colombia debe respetar y en consecuencia tratar de imponerse por un abultado resultado a su oponente para ratificar su rol de favorito y seguir su camino a la final, que es la meta que han confesado los propios jugadores.