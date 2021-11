Los hinchas no aguantan más: ‘¡Fuera Rueda!’, al unísono en el Metro

La paciencia de los aficionados colombianos se está colmando. Este martes, la Selección volvió a decepcionar en casa: empató a cero con Paraguay y perdió la oportunidad de enderezar el camino al Mundial de Catar 2022.

Y es que a pesar de que los resultados ajenos se dieron, el equipo cafetero no pudo romper el cero. Las igualdades no se detienen y los tres puntos, tan necesarios en estos momentos, no aparecen.



Justamente al finalizar el encuentro en Barranquilla, los aficionados explotaron en contra del seleccionador Reinaldo Rueda. Para muchos, la forma en la que ha manejado el grupo no es la correcta y eso se ve reflejado en los resultados.



Así pues, cuando el juez sonó su silbato, el entrenador vallecaucano recibió una silbatina gigante. El descontento era más que evidente. Por si fuera poco, instantes después empezó a corearse: “Fuera Rueda, fuera Rueda”.



Véalo registrado en video por la cuenta de la ‘Emisora del Atlántico’: