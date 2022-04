Hijo de Freddy Rincón se sinceró respecto a las polémicas con James

Para nadie es un secreto que Freddy Rincón fue uno de los grandes críticos de la Selección Colombia. El exjugador de Buenaventura, palabra más que autorizada para hablar del tema, se quejó en varias oportunidades de las actitudes y el compromiso de algunos referentes del equipo nacional.



Justamente James Rodríguez fue de los más cuestionados por el ‘Coloso’ en su momento. Tanta fue la tensión que se habló de rencillas, peleas y demás entre ambos. Tema que salió a aclarar Sebastián Rincón, hijo menor de Freddy.

“Él (Freddy Rincón) siempre quiso lo mejor por la Selección. Por lo que hablábamos con él, nunca tuvo nada en contra de James, simplemente eran diferencias que se malinterpretaron. Lástima que no hayan podido arreglar eso”, mencionó Sebastián en diálogo con Win Sports.



Y aclaró que cada crítica era sin ánimo de “acabar” con algún integrante de la Tricolor: “Como en el caso de James, a los jugadores que mi papá criticó, él nunca lo hizo de mala intención, lo hizo por el bien de la Selección. Es una persona que quería lo mejor como si estuviera dentro de la cancha”.



Precisamente Sebastián, que juega como delantero en Barracas Central de Argentina, recordó que junto a su hermano Fredy Steven le pedían a su padre no hablar de más para evitar problemas. “Le decíamos, ‘pa', cógela suave, tranquilo’ y decía ‘yo no voy a hablar’. Nos íbamos y después aparecía en las noticias que había hablado”, mencionó.



Finalmente no quiso entrar en polémicas respecto a que jugadores como James y otros referentes del seleccionado actual no se han manifestado por la muerte del recordado mediocampista. “Nosotros sabemos que dentro del corazón de ellos está el dolo y eso es lo importante”, concluyó.