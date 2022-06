Hernán Torres no se quedó callado y habló del técnico de Sel. Colombia

Aunque fue muy aplomado en su respuesta en relación al tema Selección Colombia, el técnico Hernán Torres habló al ser consultado en medio de la rueda de prensa de la final del fútbol colombiano. Elogió al profesional colombiano y aseguró que es el que más trabaja tácticamente en Sudamérica. Todo esto tras el anuncio de la FCF de un técnico argentino (Néstor Lorenzo) para el proceso rumbo al Mundial de 2026.

"No toco el tema de Selección Colombia porque me parece que no, pero les puedo decir una cosita. Los técnicos colombianos somos los que mejor trabajamos tácticamente en Sudamérica, no Hernán Torres, todos los técnicos colombianos. Se trabaja orden y táctica y eso sí se lo puedo decir. Mire, Suárez clasificó al Mundial, así es de que no hablo de Selección porque no es mi tema".



Y agregó: "Yo me limito a ser profesional, a ser colombiano, a hacerle fuerza a nuestra Selección y esperar que al técnico que nombraron le vaya muy bien porque si no va al Mundial nos vemos perjudicamos todos como estamos hoy en día. Quiero especificar eso, el técnico que mejor trabaja tácticamente es el colombiano, con el respeto que merecen todos los de los demás países".