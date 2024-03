'En selecciones Colombia menores hacen favores antes que seguimiento'

Quedó la sensación, después del mal Preolímpico que firmó la Selección Colombia Sub-23, que no hay herencia en la base, que algo se hace mal en la formación de los jugadores juveniles en el país.

Y la sospecha ha sido confirmada por un ex Selección, hoy dedicado precisamente a ese trabajo educativo en la base, como Héctor Hurtado.



Exitoso en América de Cali, con el que ganó dos títulos, otro con Atlético Nacional y uno más con Universitario de Perú, el ex jugador uso el dedo en la llaga sobre el que sería el problema central.



"​Los técnicos del fútbol base deben tener la aspiración de ascender y piensan más en el resultado antes que en formar y eso es lo que debería ser primero, la formación. El año pasado hablé con Gareca y decíamos que esto es porque se olvidó el trabajo específico y cuando llegan los jugadores a selecciones con un déficit grandísimo", empezó diciendo en el programa Deportes sin tapujos de Cali.



"Yo consideró que en al Selección Colombia se está haciendo muchos favores antes que seguimiento, scouting importante para sacar lo mejor en distintas posiciones. Nosotros sabemos que somos fuertes en algunos puestos, los de la Costa en unos, los del Valle, los de Antioquia, pero tenemos que dejar de hacer tantos favores porque le hacemos un daño a las selecciones venideras", sentenció el ex jugador.



Hurtado r​elaciona esos problemas en el fútbol base con el problema que es para muchos equipos colombianos la tarea de marcar un gol y la vigencia de los atacante más veteranos.

​

Pensando en sus ex equipos también fue claro. Del América opinó: "Hoy América es un equipo que perdió el alma". Mientras que de la crisis del verde comentó: "cuando la cabeza no funciona el cuerpo no anda y eso pasa en Nacional".