La Selección Colombia Sub-20 sumó una nueva jornada de trabajo en Cali

La Selección Colombia Masculina Sub-20 continúa con la preparación de su próxima competencia, la cual será el Campeonato Sudamericano de esa categoría que se realizará en Colombia desde este 19 de enero hasta el 12 de febrero en las ciudades de Cali y Bogotá.



El equipo dirigido por Héctor Cárdenas está terminando el penúltimo microciclo del presente año, buscando perfeccionar al grupo de cara a la competencia continental, que dará cuatro cupos al próximo mundial sub-20 que se realizará en Indonesia a mediados del próximo año.



En atención a los medios de comunicación, el profesor Cárdenas habló de este nuevo periodo de preparación: “creo que todos los jugadores que han tenido que estar en las 12 convocatorias con esta que estamos incluyendo, hemos evaluado no solamente en unidades de entrenamiento sino en competencia, que es el valor agregado que tienen en estas convocatorias. Después de ahí, los que han llegado ya habían estado en otro momento. Contra Perú si trajimos 5 jugadores que no habían podido estar y que necesitábamos evaluar en competencia”.



Sobre lo que le dejó el equipo con los empates 0-0 y 1-1 en Lima contra Perú, dijo que “hay que evaluar la actualidad, el presente de los jugadores que han tenido rodaje en sus clubes en Europa, otros que en el fútbol colombiano, que por compromisos que tenían no podían estar. Ahora el panorama está mucho más claro para nosotros frente a las decisiones que debemos tomar de los jugadores, que tienen posibilidad de estar en el sudamericano”.



Seguidamente el atacante Jhon Jáder Durán Palacio, habló del compromiso que tienen con el país: “nos seguimos preparando muy bien, trabajando siempre al máximo y dando lo mejor de cada uno para sacar esto adelante. Estamos tranquilos, sabemos el grupo que tenemos, lo que estamos haciendo y sabemos lo que merecemos. Hay un compromiso muy grande con el país, que siempre espera de la selección, competencia a un nivel alto y tenemos que ir a la cancha a ratificar esto”.



El defensor Daniel Esteban Pedrozo Martínez, se refirió a las últimas semanas de entrenamiento: “es algo que tenemos en conjunto, la dedicación a la meta que tenemos que es quedar campeones antes que todo. Es algo muy bonito de tener la oportunidad de estar aquí y el equipo está mentalizado en el objetivo, por eso se trabaja en diciembre, aprovechando el tiempo de la mejor manera para lo importante que es el sudamericano”.



Por último, compareció el arquero Luis Miguel Marquines Preciado, sobre la meta que es clasificar al mundial: “tenemos un compromiso muy grande con nuestro país, nuestra gente y no tenemos cómo esa presión, porque tanto en Cali como en las otras ciudades que vamos a competir, saldremos de la misma manera, hacer los mejor de nosotros y sudar esta camiseta. Sabemos la importancia del torneo, clasificar al mundial que es el objetivo, la exigencia que tenemos y por eso nos estamos preparando de la mejor manera”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15