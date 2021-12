Colombia Sub-19: cercanía con Rueda, nuevos talentos y próximo reto

Este jueves en conferencia de prensa, el entrenador de las Fuerzas Básicas en la Selección Colombia, Héctor Cárdenas, se refirió al trabajo que vienen adelantando previo al viaje a Chile, donde afrontarán un último cuadrangular de preparación. Asimismo, se refirió a la cercanía con el equipo de mayores que orienta Reinaldo Rueda y habló del amplio espectro que se tiene pensando en el Campeonato Sudamericano de 2023.

Lo primero que dijo Cárdenas es que el ADN de la Selección Colombia es el mismo en todas las categorías. "Competir de una manera mucho más física, para nadie es un secreto que el fútbol ha evolucionado. Por supuesto, una mentalidad ganadora que nos vaya perfilando para tener grandes logros (...) Aquí debe haber una unidad de criterios y una coherencia. Nosotros en las fuerzas básicas debemos proyectarlos a esa selección absoluta, que conozcan cómo se hace y para qué se hace. Hemos tenido la oportunidad de compartir con el profesor Reinaldo (Rueda) en cuanto a conceptos y convocatorias, porque este grupo tuvo la oportunidad de entrenar con el seleccionado mayor previo al partido en Montevideo. Ellos ya empiezan a convivir, a estar con los de la selección mayor y es un aprendizaje importante".



El equipo sub 19 disputó en octubre un cuadrangular amistoso en México y ahora se prepara para viajar a Chile, a donde además del seleccionado local se medirá a Uruguay y Paraguay. Se trata de la Copa Raúl Coloma Rivas, que la tricolor espera traerse a Colombia. "Hemos estado haciendo un análisis de cada una de estas selecciones y lo vivimos también en el cuadrangular anterior, donde había muy poca información porque prácticamente se han empezado a conformar, con cuatro o cinco meses de trabajo. Uruguay ha tenido tres convocatorias y Chile recientemente empezó a trabajar, todo por las mismas decisiones de Conmebol".



Y es que justamente esas decisiones fueron tomadas por la pandemia de Covid-19. Los campeonatos juveniles quedaron en veremos. Ahora, con eventos ya programado para 2023, las fuerzas básicas empezaron a trabajar hace unos meses con la ilusión que el próximo año tenga mucha más acción para ellos.



"Este es un ciclo que en Sudamérica normalmente no se hace y lo hablo por la experiencia de estos últimos tres años en la Federación. Durante los últimos 10 años solamente se han dado dos categorías sub 18. Esto es importante para prepararlos para la futura sub 20, pero asumiendo lo que ha sido la falta de competición en los sudamericanos, hay que prepararse para lo que se avecina en el 2023", mencionó Cárdenas.



El técnico recalcó que le fue encomendada la categoría sub 19, pero que esto no quiere decir que vaya a ser nombrado como técnico del equipo juvenil, que todavía no tiene entrenador. "Muchos de estos jugadores pueden calificar para esa categoría, así que la labor nuestra es darle continuidad a los procesos en las divisiones menores y con este filtro, que se les permita llegar más sólidos y con más partidos a la sub 20".



Finalmente, habló del proceso y los jugadores que están en el radar. "En el tiempo que llevamos al frente nos han encomendado este proceso sub 18 y sub 19, llevamos estos meses trabajando y esto nos permite visualizar las futuras categorías. Tenemos una base de datos de 103 jugadores, unos nacionales, otros visibles a nivel internacional".



Se trata de 88 jugadores en el fútbol colombiano, que compiten en Liga y Torneo Betplay, y 15 en el exterior, como el caso de Isaac Zuleta del Getafe, el único citado desde el extranjero para esta convocatoria. Otro de los internacionales, Juan David Fuentes del FC Barcelona, no pudo estar en la convocatoria por una molestia muscular. Cárdenas confesó que lo quiso traer pues lo conoce de la sub 17.



"Tenemos algunos jugadores y hay un acercamiento con ellos y los entrenadores de los diferentes clubes como Valencia, Elche, Atlético de Madrid, Barcelona, Salzburgo, Paranaense y el Getafe. Venimos haciendo una labor importante en eso, para poder abrir ese espectro y tener a los mejores jugadores que nos van a representar". repuntó.