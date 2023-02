¿Habrá cambios contra Venezuela? Cárdenas se plantea la idea

La Selección Colombia Sub-20 logró la clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, clasificación que ratificó con empate a cero contra Brasil, pero después del objetivo cumplido, el seleccionado juvenil buscará ganar su último partido contra Venezuela.



Visualizando el partido contra los venezolanos, Héctor Cárdenas habló de cómo va a afrontar ese juego, pues será el juez para los del vecino país.





Venezuela tendrá que ir por la victoria y esperar que Paraguay y Ecuador no se hagan daño, pero Colombia va en otro plan y Cárdenas dejó abierta la posibilidad de tener cambios en esta última jornada. Una de las novedades sería en la portería.



“Lo de Cristian Santander es una oportunidad que puede tener de mañana porque está acá, al lado de Luis y Alexei Rojas. Lo hemos considerado, lo hemos evaluado, pero en la noche lo definimos”, dijo Héctor Cárdenas en conferencia de prensa.



Sin embargo, el técnico también referenció que el duelo contra Venezuela no será fácil por lo que se juegan los venezolanos y buscarán cerrar el Sudamericano de la mejor manera posible.



“Es importante la impresión que debemos dejar acá, la responsabilidad de nuestros deportistas de competir como se deben, dimos un paso, no es suficiente y todos quieren permanecer acá, porque para todos ellos el cerrar este Sudamericano con una victoria, nos llenará de mucha más confianza”.



De igual manera, el técnico resaltó la importancia de sus jugadores, donde todos han puesto lo mejor para lograr la clasificación al Mundial y confesó que quiere seguir haciendo historia con la tricolor.



“Lo primero es que no es Héctor Cárdenas, hoy nos sentimos felices, de que seguimos haciendo historia, siempre nuestro proceder y caminar a lo largo del tiempo que llevamos acá en la FCF es uno solo y es llevar a la Selección a un nuevo lugar, para eso trabajamos”, mencionó.



La Selección Colombia jugará contra Venezuela en el estadio El Campín a las 4:00 p.m. esperando cerrar con broche de oro el hexagonal final del Sudamericano Sub-20.