Cárdenas sin tapujos: despejó dudas sobre Durán, Ángel y desconvocados

La Selección Colombia Sub-20 volvió a reaparecer y con la convocatoria de 24 futbolistas a los partidos amistosos como preparación al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, el técnico Héctor Cárdenas empezó a trabajar con 14 de los elegidos en la sede deportiva de la FCF en Bogotá.

Durante el entrenamiento abierto a los medios de comunicación, el equipo de Cárdenas realizó trabajos de espacio reducido, donde se vio muy activo a Tomás Ángel, quien regresó a una convocatoria tras ausencia en Sudamericano Sub-20.



De los destacados que estuvieron en esta primera práctica fueron los destacados del Sudamericano, Alexis Castillo Manyoma, Juan Castilla, Fernando Álvarez, entre otros.



Después del entrenamiento, el técnico Héctor Cárdenas dialogó con los medios de comunicación y despejar dudas sobre el acuerdo con las mayores para no tener a Jhon Jader Durán, el regreso de Tomás Ángel y la desconvocatoria de Cristhian Mosquera, quien no pudo incorporarse debido a problemas de documentación por haber jugado con selección de España.



Igualmente, habló de tener la oportunidad de observar otro tipo de jugadores para ver quiénes podrían servirle como refuerzos de cara al Mundial Sub-20.





Desconvocatoria de Mosquera: “Sobre Cristhian hasta el momento ha representado a su corta edad dos países, pero se hará el respectivo procedimiento administrativo. Quiero dar claridad que es la intensión que tiene el futbolista con nosotros. Igual seguiré en contacto con él.



Próximos amistosos: “Se han buscado partidos y los más cercanos eran estos. Esto es un plan que se ha desarrollado para viajar a Indonesia. Independiente que son categoría son Sub-21, pero es importante foguearnos con buenas selecciones.



Acuerdo por no convocatoria de Jhon Jader Durán: “Durante la comunicación directa con el profesor Néstor Lorenzo, vamos tomando decisiones, pero para todos es demasiado importante que pueda estar en la absoluta por su presente. Los espacios se van a respetar de la mejor manera.



Bajas por lesión: “Infortunadamente no tenemos a Kevin Mantilla, esperamos mantener la comunicación con su club y la evolución que va teniendo para tenerlo en cuenta las próximas convocatorias.



Regreso de Tomás Ángel: “Importante que tenga un buen suceso en su club y eso es lo que más valoramos. La selección está abierta para todos nuestros deportistas”.



Dar nuevas oportunidades y observar jugadores: “Esto es la continuidad al trabajo en el ciclo anterior. Ahora los estamos evaluando a ellos y sus competencias con sus partidos en Sub-20 y profesionales. Hoy tenemos tres compitiendo en Copa Libertadores y para nosotros es un plus. Hay que tomar decisiones mirando lo que nos puede complementar y sumar”.





Continuar y mejorar el proceso: “Hay que ir creciendo y que se vaya estabilizando, estamos haciendo énfasis en fortalecer y la etapa es de perfeccionamiento de ajustar y lo que les dejó el Sudamericano como aprendizaje. Toca seguir corrigiendo”.