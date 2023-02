Cárdenas admitió errores colectivos: 'No fuimos eficientes'

La Selección Colombia salió duramente derrotada por Uruguay en el estadio El Campín de Bogotá y no pudo comenzar de gran manera su andar en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20, pues los errores individuales le costaron la derrota por la mínima diferencia.

​

A pesar de que Colombia tuvo buenas oportunidades de ataque para poder abrir el marcador, la eficacia falló y Uruguay supo aguantar el ritmo para atacar cuando pudo y en un fallo individual del arquero Luis Marquines, el partido terminó a favor de los charrúas.



Con respecto al partido y las fallas que mostró Colombia en este inicio del hexagonal final en Bogotá, Héctor Cárdenas, técnico de la tricolor, analizó la dura derrota, pero no responsabilizó a ningún jugador y admitió que fallaron en definición y que todo fueron errores como equipo.





Error de Luis Marquines: "El funcionamiento cuando se gana es colectivo y cuando se tienen errores no son solamente individuales. Hay una respuesta y una acción previa al equipo que no atendió una pelota muy difícil de controlar.



Cambio en zona defensiva: "Fernando Álvarez nos da la posibilidad de tener juego aéreo , capacidades y su buena visión de juego".



Poca definición en ataque: "No hay que recomponer el camino porque ahí está. Hemos generado ocasiones, pero el problema es que no tenemos, pero no hubo progresión. Las situaciones se crearon y fue muy diferente en que no fuimos eficientes".



Salvó la propuesta de juego en todo el Sudamericano: "Es tener la tranquilidad porque no podemos desconocer que este equipo ha propuesto a diferentes rivales y se han generado situaciones que infortunadamente no hemos podido convertir. La confianza existe y es lo que nos va a llevar a esa clasificación al Mundial".



Paraguay, rival delicado: "Buen rival, va a ser un partido muy diferente para ambos porque todos tenemos la única intensión de sumar de a tres puntos".



Por ahora, Colombia tendrá un día de descanso y espera volver a tener a disposición a Daniel Luna, quien llegará después de firmar con Mallorca y el 3 de febrero saldrá de nuevo en El Campín para lograr tres puntos que serán vitales para quedar dentro de los equipos clasificados a la cita mundialista en Indonesia.