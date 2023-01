Héctor Cárdenas sobre Brasil: 'Será un partido demasiado abierto'

La Selección Colombia quedó líder del Grupo A gracias a una remontada contra Perú que dio el golpe inicial en un error defensivo que comprometió a la pareja central en la defensa. Un descuido terminó en gol de los peruanos y Óscar Cortés aprovechó dos opciones claras para revertir el marcador. Héctor Cárdenas valoró la victoria, la intensidad y el esfuerzo del grupo para sacar adelante las tres unidades y encarar el descanso con 4 puntos en la parte alta de la clasificación de la zona A.



Ahora vendrá una jornada de descanso que servirá para mejorar los aspectos negativos y corregir uno que otro error, especialmente en la defensa para enfrentar a Brasil en la próxima fecha, y ultimar detalles también para cerrar la primera fase contra Argentina, augurando sacar buenos resultados.

Héctor Cárdenas pasó por la zona mixta donde dio las respectivas declaraciones a los medios de comunicación tras la victoria contra Perú donde destacó cómo afrontó el partido los jugadores y la virtud que Cárdenas quiso demostrar en los 90 minutos. "Lo importante era sumar hoy. Enfrentábamos a una gran selección que en su forma y su estilo también buscan llevarse puntos porque ninguno queremos perder, todos queremos competir y poder sumar en la medida en que los juegos se nos den". Sin embargo, de la victoria referenció, "algo que le pedimos a los jugadores fue mantener esa intensidad siempre. Conocíamos a Perú, es un equipo que reduce espacios, que se agrupa muy bien, pero en la medida que lo exiges a su límite empiezan a sentir esa parte física les empieza a costar".



Durante los 90 minutos, en el segundo tiempo, Héctor Cárdenas realizó cinco cambios. Tal vez por el físico y por las circunstancias del partido. El vallecaucano señaló las razones, "hace parte de la lectura que hacemos del control de la carga del entrenamiento y el saber de que todos nuestros deportistas deben tener un bienestar para poder competir y por eso tener esa posibilidad de ingresar a dos, tres, cuatro, cinco jugadores son conscientes de que va a ser así en todo el torneo".

Miguel Monsalve tuvo un mejor segundo tiempo que primero, pero fue determinante para manejar los hilos y el control del compromiso y Óscar Cortés anotó los dos goles, sin embargo, Héctor Cárdenas no solo se quedó con los dos jugadores mencionados, "hicieron un gran partido, pero detrás de ellos hay otros nueve jugadores que trabajan de la mano pensando en lo colectivo".



Colombia no ha tenido los mejores primeros tiempos, pero reacciona de una manera distinta en los segundos. Sobre esto, Héctor Cárdenas referenció, "yo creo que el hecho de que el rival concreta al inicio no quiere decir de que se regala porque el equipo tiene una propuesta, busca un camino, los rivales también se preparan en este caso, uno para, reducir espacios y cortar el juego, en otro momento uno que se repliega muy bien, que juega muy bien a las transiciones entonces creo que cada partido tiene soluciones que nosotros debemos encontrar".



Por último, sobre la jornada de descanso y de cómo servirá para encarar a Brasil en la próxima fecha, Héctor Cárdenas aseveró, "hay que pensar ahora en la recuperación de nuestros atletas, preparar el juego frente a Brasil que será un partido mucho más abierto donde ambas selecciones van a proponer un buen juego y al final, que la gente disfrute. La gente que está yendo a los estadios disfrute de un buen fútbol". Sumado a ello, le preguntaron por lo que le preocupa para el próximo encuentro, "creo que antes que preocuparme es ocuparnos de esos aspectos a seguir fortaleciendo. Creo que mejoramos bastante en la organización defensiva, estuvimos mucho más justos, más cerrados en un bloque mucho más corto".