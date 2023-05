Cárdenas no quiere que Colombia se relaje: ‘Es el más importante’

La Selección Colombia inició de gran manera el Mundial Sub-20 tras ganarle a un duro Israel que lo puso sobre las cuerdas, pero que luego de las genialidades individuales, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas logró sumar tres puntos importantes que lo dejaron a un triunfo de la clasificación.

Con respecto al enfrentamiento que viene contra Japón, Héctor Cárdenas habló en conferencia de prensa con respecto a este rival que les puede generar problemas, aunque enfatizó en que será el más importante porque es el que decidirá si clasifican o será el que los deje peleando en la última fecha.



“Conociendo a Japón, rival que hemos enfrentado, sabemos de su cultura táctica, la organización que tienen y lo disciplinados que siempre son durante todo el juego. Es un partido para nosotros más importante porque en la medida en que se gana y se está cerca de obtener un cupo para la siguiente fase, se vuelve mucho más complejo”, dijo Héctor Cárdenas.



De igual manera, Cárdenas fue autocrítico y no quiere que se relajen contra Japón, pues en la zona admitió que sufrieron un poco y es algo que no busca que se repita frente a los nipones.



“Tenemos que ser mucho más eficientes cuando defendemos. En la organización defensiva tuvimos aspectos que ahora estamos corrigiendo: en el inicio del juego del rival, cómo presionamos; no podemos sufrir los partidos, en este caso Miguel (Marquinez) tuvo una presentación muy destacada, pero no debe ser la constante del equipo, que en repetidas ocasiones nos lleguen de la manera como nos llegó Israel”, mencionó.







Colombia jugará este miércoles contra Japón a partir de las 4 de la tarde y en el estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, espera lograr tres puntos que los deje clasificados.