'No esperaba el llamado': Preciado tras la convocatoria a Selección

Harold Preciado fue una de las sorpresas en la convocatoria de Reinaldo Rueda para el morfociclo que se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá con 26 jugadores de la Liga BetPlay.

El delantero del Deportivo Cali, quien regresó al país tras un buen tiempo en la Liga de China, aseguró que le tomó por sorpresa el llamado a la Tricolor, del cual se siente orgulloso y motivado para seguir trabajando de la mejor forma.



"Al profe Rueda no le importa en donde esté el jugador, lo importante es que esté compitiendo y haciendo las cosas bien. Se me da la oportunidad de volver al Deportivo Cali y estar más cerca de la Selección. Después de estar en China, venir ha sido un orgullo. No esperaba el llamado, cuando me informaron me emocioné mucho, queda disfrutar el momento", dijo.



Asimismo, Preciado, quien lleva un gol en los cuatro partidos que ha disputado con el conjunto azucarero, afirmó que sus goles serán su carta de presentación para un futuro llamado a Selección, razón por la que espera tener una buena temporada con el conjunto verdiblanco.



"Como delantero toca marcar goles, espero hacer mi trabajo en el club y cuando se me dé la oportunidad de estar en la selección, aprovecharlo de la mejor manera. Con el profe (Rueda) se ha venido trabajando mucho la definición, tenemos que mejorar la definición, poco a poco se va mejorando y esperemos en la fecha de eliminatorias los delanteros puedan ser efectivos".



Por último, Harold analizó el trabajo en Bogotá con el cuerpo técnico y recalcó la unión que hay en el grupo, del cual ha aprendido mucho en los pocos días de concentración.



"Darle las gracias al profe (Rueda) por la confianza, uno como jugador, uno siempre tiene que estar preparado para la altura o el calor. El grupo viene trabajando bien. El profe es un gran entrenador, se aprende mucho en este poco tiempo que hemos tenido. Los de experiencia como Mejía y Uribe son jugadores de mucho carácter, de cada uno se aprende algo". finalizó.