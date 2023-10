‘Me preocupó la actuación de la Selección ante Uruguay’ Harold Lozano

Harold Lozano estuvo hablando en entrevista en el programa Planeta Fútbol de Carlos Antonio Vélez, y afirmó sus opiniones y la clave que debe tener el técnico Néstor Lorenzo para ganar ante Ecuador.

El exjugador de la Selección Colombia, quien tuvo la experiencia de disputar los mundiales de 1994 y 1998, no dudó en señalar las carencias del equipo cafetero en su reciente empate frente a Uruguay en Barranquilla. Además, expresó su preocupación por la forma en que se gestionó el resultado en los últimos minutos del encuentro.





“Me preocupó el resultado ante Uruguay por la forma que se manejó el juego en los últimos minutos del encuentro. No es posible que manejando la situación, dejemos perder dos puntos ante un rival difícil”.

No obstante, Harold Lozano resaltó la idea de realizar cambios ante Ecuador en la ciudad de Quito, y fue claro que para la titular Lorenzo no debería utilizar a James Rodríguez como inicialista por las condiciones climáticas y futbolísticas que tiene el combinado rival.



“Este no es el partido de James por la intensidad. El tiene mucha calidad, pero esta selección ecuatoriana es muy física en condición de local. Podría ingresar en el segundo tiempo, pero para mí no iría en el once titular”.



Finalmente, el exjugador de la Selección Colombia expresó su confianza en que el equipo de Néstor Lorenzo tiene las condiciones para competir y lograr la victoria en territorio ecuatoriano. Recordó que la última vez que se venció al conjunto local fue en 2017, cuando Colombia ganó 2-0 en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018.

La Selección Colombia se enfrentará a la selección ecuatoriana en un desafiante encuentro este martes 17 de octubre a las 6:30 p.m. El partido corresponde a la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial 2026.