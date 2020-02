'Mi hijo me salvó': la ilusión de la familia Carrascal en Preolímpico

Jorge Carrascal será titular este domingo, a las 6:00 p.m., en el partido contra Uruguay que cierra el Preolímpico y que deja para Colombia una pequeña pero fuerte ilusión de llegar a los Olímpicos de Tokio 2020.

El equipo nacional necesita una victoria y un resultado favorable a Argentina en el duelo de fondo, una empresa que se antoja complicada pues los gauchos no tienen nada que perder ya que son campeones y tienen uno de los boletos en la mano para la olimpiada.



Sin embargo, la ilusión no muere y en eso tienen mucho que ver las familias de los jugadores colombianos, que están en Bucaramanga con toda su buena energía para que el destino de una mano este domingo.



Entre ellos está Jorge Carrascal padre, quien ha revelado en conversación con el canal Win Sports que sufrió una complicada enfermedad cardiaca, que estuvo al borde de la muerte, pero que fue su hijo quien le ayudó a superarlo.



«Anoche le dije a él, mira todas las alegrías que nos das como familia. Yo en un momento estuve muy enfermo y él me salvó. Le pedí a Dios que me diera salud y vida para ver a mi hijo triunfar», dijo el padre del jugador de River Plate.



Carrascal padre contó que la tensión de las últimas jornadas ha sido ideal para saber en qué condición de salud está hoy: "Con tantas emociones en esos partidos mi corazón mostró que está muy bien", comentó.



Carrascal es una de las ilusiones del equipo de Arturo Reyes para quedarse, in extremis, con el único cupo olímpico que todavía está disponible.