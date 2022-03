¿Cómo romper bloqueo de gol de Colombia? Expertos dan claves de éxito

¿Cómo hacer ahora los goles que en siete partidos no se han podido hacer? ¿Qué tan realista es pensar que aquellos mismos protagonistas del duro golpe contra Perú y el papelón contra Argentina, van a ser capaces de lograr el milagro doble de ganar y verse beneficiado por resultados ajenos? ¿Qué puede ser distinto hoy en un entrenador que antes se equivocó tanto como Reinaldo Rueda? Alerta de spoiler: ninguna pregunta tendrá respuesta antes de este jueves (6:30 p.m.), en el duelo contra Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Pero espere, no se vaya, que sí hay una historia para contar: sí se pueden encontrar herramientas, salidas para el inexplicable bloqueo a la hora de definir las jugadas que crea la Selección Colombia, fórmulas para la auténtica sobredosis de confianza necesaria para creerse que eso que se hace tan bien en los clubes, no tiene que ser distinto solo porque la camiseta es de color amarillo.



FUTBOLRED consultó a expertos sicólogos, que trabajan con futbolistas en el día a día, para entender un poco qué se debe cambiar esta vez para no masticar frustración, como ha ocurrido en las últimas jornadas de estas caóticas Eliminatorias al Mundial de Catar.



El primero en aventurarse a una solución es una autoridad doble, el coach y director técnico de La Equidad, Alexis García: "Pienso que hay que cambiar las rutinas, la perturbación la crea el propio afán por el resultado, así es que hay que congregarlos, tenerlos juntos, recordarles su grandeza, presentarles videos con sus actuaciones memorables.

Llenarlos de confianza haciéndolos sentir que juntos son poderosos. Devolverles el valor más grande, la Libertad de ser ellos mismos. Tocarles el corazón, enseñarles que es el momento de deponer los egos, porque cuando el ego esta alto el rendimiento está bajo. Crear conciencia".



Suena tan práctico que es casi parece increíble que no se haga en un cuerpo técnico con la experiencia del que orienta Rueda. Y puede que se intente pero el resultado final, como lo plantea García, no se ha visto. Entonces, ¿qué hacer en tan poco tiempo?

¿Creer es no inventar?

Se puede empezar por saber qué NO hacer a esta altura: perder la cabeza, empezar de ceros con tan poco tiempo de trabajo, tirar a la basura el trabajo del pasado. Eso, según los expertos, no da una buena sensación en un grupo.



"Cuando uno cambia rutinas de un momento a otro y no se planifica, demuestra que hay incertidumbre y ansiedad, y a mayor incertidumbre, mas ansiedad. Si esos cambios se dan regularmente en una temporada, los futbolistas lo interpretan como parte de la rutina. Muchas veces los propios técnicos tienen muy buena intención, pero tienen que medir el clima y la personalidad de los atletas para saber si habrá un efecto positivo o generarán más incertidumbre.



El cuerpo técnico debe enviar la señal de que lo que se viene haciendo se ha hecho bien en todo sentido, a veces es mejor, como dicen ellos, 'morir con al de uno', creyendo en el trabajo que se ha hecho", opinó Edwin López Pérez, sicólogo de Millonarios, Especialista en Psicología del Deporte y el Ejercicio, y docente de la Universidad El Bosque.



"Si tenemos en cuenta el perfil de los jugadores vemos que han enfrentado situaciones igual o más complejas que esta. Teniendo en cuenta eso, hacer una intervención profunda en menos de una semana podría ser contraproducente, es muy poco tiempo y es preferible enfocarlo en la parte táctica más que en lo sicológico. Por sus antecedentes son capaces de sobrellevar la situación. Que el profe Rueda tenga acercamientos con ellos para que vivan este momento en el ahora, el momento presente, lo que pasó tiene antecedentes negativos así que lo que queda es disfrutar cada entrenamiento, cada charla táctica, hasta la sesión con periodistas. Si se concentran en el presente estarán más cerca de ganar su partido. No es no hacer nada, pero tampoco hacer de más de la cuenta porque puede sobrecargar lo cognitivo, mejor que estén tranquilos y encuentren su fluidez en la cancha", comentó a su turno Julián González, sicólogo de Fortaleza.

¿Por qué NO una charla motivacional?



Muchos recuerdan que, en la era José Pékerman, se acudió a un sobreviviente de la Tragedia de Los Andes para ayudar al equipo a recuperarse de una dolorosa derrota contra Paraguay que amenazó la clasificación al Mundial de Rusia 2018. ¿Por qué no repetir esa experiencia si ya se probó que servía?



"Una situación fuera de la planeación puede ser un signo de ansiedad. Las charlas de este tipo no son motivadoras sino emocionales. Cuando te dan un ejemplo de vida y de superación, lo que se hace es mover la emoción del receptor y aquí hay dos puntos: el primero es el elemento biológico que hace que mientras escuchas la charla te emocionas mucho, pero pronto deja de estar presente; lo segundo es que la capacidad de retener lo que escuchaste es máximo del diez por ciento en las siguientes 24 horas. Son charlas no motivantes sino emocionantes y pueden ayudar solo si se hacen con regularidad, si el grupo entiende que es parte de la forma de trabajar del cuerpo técnico", dijo López.



"Más que una charla motivacional necesitan espacios en este tiempo tan corto donde puedan comunicarse, aclarar la idea para el partido, interactuar fluidamente con el cuerpo técnico, lograr acuerdos básicos en el planteamiento. La charla debería girar más a resarcirse con el país y ellos mismos y demostrarse que pueden ganar los partidos, funcionar y encontrarse como grupo. Tienen más que ganar que perder porque no son favoritos para clasificar, así que si se enfocan en que tienen mucho que ganar puede haber una clave para mostrar su mejor versión", explicó González.

El 'tal bloqueo'

Son siete partidos sin gol pero para los expertos consultados por FUTBOLRED, tampoco es para exagerar.



"No lo llamaría bloqueos. Anotan sin problema en ligas europeas, con presiones muy altas. Ha sido una circunstancia que tiene que ver más con el funcionamiento del equipo que no permite tener situaciones de alta probabilidad o buena calidad, en cada partido hay una o dos de gran calidad que no se concreta. Si el funcionamiento está, los goles llegarán. Hay intervenciones pero, por el perfil de ellos y el tiempo que hay, lo importante es que se concentren en el momento y vivirlo de manera intensa. Hay un rival al frente pero estarán satisfechos si tienen buen funcionamiento en los dos partidos".



En unas cuantas horas, que son las que tiene Rueda para trabajar, sumando viajes y una notoria necesidad de descanso, no hay que improvisar: "hay quienes vienen con una dote para afrontar situaciones difíciles de una manera distinta a la mayoría, es el que viene con carga de fortaleza mental. Pero hay quienes entrenan esa fortaleza mental con apoyo riguroso y práctica para tener herramientas a la hora de resolver problemas", señaló López, quien deseó que todos los equipos cuenten con especialistas en la materia, recursos con el que cuenta la mayoría de estos 28 jugadores convocados, responsables de romper el hechizo del gol y sumar 6 de 6.