Habla Lorenzo: aporte de Liga a Selección, reto Uruguay y autocrítica

Habla poco y por eso cuando habla se vuelve muy noticioso: Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió al reto de Uruguay y Ecuador y dejó una importante queja sobre lo que ha sido el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

De Uruguay, el rival que en el camino a Catar 2022 ganó 0-3 en Barranquilla pero que viene de perder en Ecuador, el DT no quiso caer en exceso de confianza: "es un rival difícil, complicado, hay que mantener una idea", dijo en entrevista con RCN TV.



Sobre los jugadores que ha perdido para esta convocatoria por culpa de las lesiones analizó: "son cosas que pasan, estos tres meses son intensísimos para los jugadores. No es normal que sean tantos (ausentes) y se puede esperar que se caigan tantos muchachos, pero bueno, por algo se trabajó este año en armar un grupo que sepa lo que queremos y lo que buscamos".



Esa puede ser justamente la explicación de llamados inesperados como el de Leonardo Castro: "el fútbol colombiano siempre fue un punto de encuentro, con microciclos locales o en Estados Unidos, pero siempre miramos los partidos, tenemos una idea de a dónde acudir en caso de necesidad y tendrán la oportunidad".



Para Lorenzo la convivencia es clave porque permite "saber qué pedir y qué no a los jugadores" y además dejó un balance de lo que le dejó Venezuela (1-0) y Chile (0-0), haciendo énfasis en la falta de garantías en Santiago, su gran queja: "​Se hizo una autocrítica, el partido de Barranquilla fue bueno a pesar de no ser superiores en el marcador, siempre fue el que buscó, las mejores opciones fueron nuestras, el segundo tiempo fue nuestro. En Chile me deja la frustración que seis jugadores que acabaran lesionados, no es común en el fútbol de élite, eso hay que revisarlo".