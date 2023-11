Selección Colombia no duda: 'Estamos contentos con el aporte de Borré'

En cumplimiento de la rueda de prensa de la Selección Colombia previa al duelo contra Paraguay, este martes (6:00 p.m. hora colombiana), Luis Amaranto Perea acudió en representación del cuerpo técnico para aclarar varias dudas tras la victoria histórica contra Brasil (2-1) por las Eliminatorias al Mundial 2026. Estas son sus conclusiones:



Así está Colombia

Tener cinco días para la recuperación es una ventaja, estás acostumbrados a jugar cada tres días, pero es bueno, más después de un rival como Brasil. Están todos bien. Hemos trabajado con normalidad, qué bueno sería ganar aquí en Paraguay. A algunos les cuesta más que a otros recuperarse, pero a día de hoy estamos bastante bien.

Los arranques de Colombia

Lo importante es que nosotros estemos claros, ellos tienen la oportunidad de confirmar ese momento que estamos viviendo, hemos hecho énfasis en concentrarnos en Paraguay, que es totalmente distinto, pero sí es importante la parte de la concentración los primeros minutos, el rival nos va a salir a presionar y esos primeros minutos son clave.



​Posibles cambios

​Esto es muy rápido, cuando uno gana y la mayoría de futbolistas lo hace bien, se intenta mover poco, pero no es una verdad absoluta, cada rival tiene aspectos que hacen que por ahí los que no participaron estén disponibles. Aquí todos saben que en cualquier momento van a tener la oportunidad. Obedece todo a un plan estratégico y no un capricho. Sí, equipo que gana no se cambia, pero estamos analizando los rivales y las decisiones las tomaremos para sacar el partido adelante.

El caso Borré

​Al delantero lo evaluamos no solo por el gol y él abre espacios para que lleguen otros futbolistas. nosotros hacemos lo posible para que él tenga más situaciones, hasta el momento valoramos más lo que nos da pero nos gustaría que llegara más a posición de gol. Estamos contentos con el aporte de Borré hasta el momento.



Las nuevas alternativas

Hemos dicho que miramos unos 60 jugadores y dependiendo de las circunstancias vienen unos u otros. Kevin (Castaño) llegó a esa gira en Asia por una cantidad de circunstancias y lo hizo bien. ¿Qué demuestra esto? Que hay jugadores que cuando tienen la ocasión vienen y cumplen, que todos tienen las puertas abiertas. Aquí lo importante es que Colombia clasifique al Mundial.



¿Tres centrales?

Hemos pensado, lo hicimos contra Ecuador, tenemos muchos que lo hacen en sus clubes pero también es cierto que implica cambiar muchas cosas, hay que ver que esté de acuerdo con el plan contra el rival del momento, pero sí puede pasar que repitamos lo de Ecuador



Lo que dejó Brasil

​En el análisis previo vemos que hay características de hombres que ayudarán a hacer daño en zonas donde el rival es débil. Pero a veces el partido se rompe en los primeros minutos. El fútbol es impredecible, a veces tienes un plan perfecto pero los jugadores resuelven. Los que han entrado lo han hecho bien, entienden por dónde va el partido y equilibran. Queremos todos que el plan inicial sea perfecto, pero en este caso Brasil eligió bien al comienzo pero después no fue tan bueno y el nuestro sí fue mejor.

¿Qué cuidar de Paraguay?

Es unas elección muy difícil, transita bien hacia adelante, es fuerte en el fútbol aéreo durante toda su historia y en el bloque medio bajo lo hace con muchos jugadores, por eso necesitamos precisión para transitar la pelota y mucha paciencia. Esperamos poder jugar en campo contrario, los jugadores saben que Brasil ya pasó, la euforia y al alegría, y si queremos seguir adelante debemos saber que el partido no es fácil y habrá que hacer un gran esfuerzo para sacarlo adelante.