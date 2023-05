Gustavo Puerta, listo para el Mundial Sub-20: 'estamos comprometidos'

A cuatro días del inicio del Mundial Sub-20 en Argentina, la Selección Colombia se encuentra preparando detalles para el debut. La Tricolor debutará el domingo 21 de mayo frente a Israel y la nueva camada de futbolistas no puede esperar más.



En atención a medios, dos jugadores del equipo nacional hablaron con la prensa sobre las expectativas para el torneo de la categoría. Gustavo Puerta, el capitán y una de las revelaciones del Sudamericano Sub-20, y Daniel Luna, destacaron el compromiso del grupo que viajó a territorio argentino para buscar el sueño mundialista.



El primero en pasar por los micrófonos fue el volante del Nuremberg, que migró en febrero al fútbol alemán pero aún no ha sumado minutos. Puerta lamentó la ausencia de Jhon Jáder Durán y reiteró su deseo de ser campeón.

¿Cómo llega el equipo? “Un Mundial es muy importante y más en esta categoría que se juega una sola vez. El grupo está comprometido, focalizado en lo que quiere lograr en este Mundial. Hemos venido preparándonos de la mejor manera, esperemos que se nos den las cosas y podamos hacer un gran torneo”.



Rivales del grupo: “Cada una de las selecciones que están en el Mundial, si están es por algo. Son equipos muy difíciles y cada partido va a ser una final que nos tenemos que jugar si queremos lograr el título”.



Ausencia de Jhon Durán: “Es un jugador muy importante dentro y fuera de las canchas para nosotros. Lamentablemente no pudo estar, pero aquí estamos nosotros respaldándolo a él. Vamos a dar lo mejor y si Dios quiere, llevar la Copa que es lo que todos queremos y que él se sienta feliz de que los compañeros lo lograron”.



Argentina, sede del Mundial: “No había venido, pero es el país del fútbol, se siente uno bien, un país muy futbolero. Eso también al jugador le sienta bien. Estamos contentos y vamos paso a paso para lograr los objetivos”.



Los objetivos: “Personalmente también me he venido preparando de la mejor manera. Las expectativas son muy altas. El Sudamericano que hice y que hizo en general la Selección fue muy bueno, entonces ahorita tenemos que ratificarlo en este Mundial, hacer una excelente Copa, cada partido dar lo mejor de nosotros y lograr el título que es lo que yo y todos mis compañeros queremos”.