‘Contra Colombia no disfrutabas mucho’: confesó un referente uruguayo

En diálogo con Win Sports, Gustavo Poyet habló sobre las Eliminatorias en Sudamérica, lo difícil que fue siempre jugar frente a Colombia en Barranquilla y el ascenso de Dávinson Sánchez en la Premier League.

Recordemos que el uruguayo, en su etapa como jugador, disputó 26 partidos con la ‘Albiceleste’ e incluso fue parte del equipo campeón de Copa América 1995. Actualmente es entrenador y es recordado por su buen paso en Brighton y Sunderland de Inglaterra.

En cuanto al tema Eliminatorias, Poyet aseguró que en Sudamérica se juegan “las más difíciles del mundo”. Lo anterior debido a que “en Uruguay tendrás encontronazos, en Colombia enfrentarás la temperatura de Barranquilla, en Bolivia estarás a más de 3000 metros”, condiciones que no se ven en otras partes del mundo.

Justamente respecto a los partidos en el Metropolitano, el ex-futbolista recordó que eran “complicados” porque Colombia apelaba a “tener la pelota y nos hacía circular”, lo anterior bajo condiciones climáticas durísimas para los de afuera. Por esto es que afirmó sin dudar: “Eran partidos en los que sabías que serán duros y no disfrutarán mucho, salvo que tengas in día excepcional”.



Por último, siendo amplio conocedor del fútbol inglés, el nacido en Montevideo manifestó que Dávinson Sánchez tiene un panorama “complicado” con la llegada de José Mourinho al Tottenham. Mientras que bajo el esquema de Mauricio Pochettino “era más posicional para mantener una presión en campo rival, con Mou tendrá un rol más defensivo y no de tener la pelota”.