Gustavo Cuéllar defendió a los jugadores que vienen de ligas exóticas

La Selección Colombia prepara su regreso a la Copa América 2021. Después de su jornada de descanso en la última fecha de la fase de grupos, este sábado vuelve al ruedo frente a Uruguay en los cuartos de final.



En la previa del partido, Gustavo Cuéllar habló con la prensa respecto a las virtudes del rival, lo que trabaja el equipo cafetero por estos días y en lo personal relató un poco lo ocurrido cuando anunció su pase al fútbol árabe y el sueño de regresar al equipo nacional.

Virtudes del rival - La selección uruguaya es un equipo muy aguerrido que siempre intenta buscar los partidos. Una de sus fortalezas es el juego aéreo y en esta Copa ha intentado jugar un poco al fútbol. Eso es importante para nosotros porque cuando un equipo sale a proponer, deja espacios y nosotros tenemos con qué hacerles daño. Será muy importante tener siempre la pelota, mantenerla, quitarla lo más rápido posible para que no tengan espacios o ideas. Va a ser un partido muy bonito y trataremos de buscar la clasificación a la semifinal.



Conformación del mediocampo - Todo depende de lo que esté en la cabeza del profe, el planteamiento que le quiera hacer a Uruguay. Yo estoy 100% a disposición de él, cuando la Selección me necesite estaré dispuesto a aportar en la posición que me toque. Si juega Wilmar (Barrios), yo, Matheus (Uribe), Sebastián (Pérez) pues la posición estará muy bien cubierta porque son jugadores de altísimo nivel. Si el profe lo decide así, voy a dar el 100% de mí para aportar mi granito de arena.



Producción ofensiva - Día a día trabajamos porque el ser del fútbol es hacer goles y siempre tratamos de buscar el arco rival. Trabajamos para tratar de buscar los espacios, cómo hacer daño y vamos en un crecimiento importante. La mayoría de los partidos que hemos jugado con el profe Rei hemos hecho gol y es un punto importante. Hay muchas cosas por mejorar, pero creo es un punto de partida estar siempre generando y creando opciones de gol. Contra Venezuela fueron casi 12 claras. Lo más importante es crear y trabajar la definición, no solo los delanteros sino también los que estamos en la parte de atrás respaldándolos. Es un buen punto de partida la generación y hay que tratar de finalizar.



Fútbol árabe - Desde que tomé la decisión de irme para Arabia, nunca perdí de vista la Selección Colombia. Siempre me entrené, seguí trabajando pensando en volver y gracias a Dios los tiempos se dieron. Es un mensaje para todos los jugadores que juegan en ligas no tan vistas, como la mía, pero que al final la competitividad de cada uno va a ser importante para ser llamado. Creo que es un poco subestimada la liga de Arabia Saudita, hay jugadores de altísima calidad... Es poco vista en el mundo occidental, pero está en la cabeza de cada uno la preparación pensando en el objetivo de volver, en mi caso, a la Selección.



Días de descanso - El descanso siempre es muy importante en la recuperación de un atleta de alto rendimiento. Estos días los hemos aprovechado al máximo, no solamente para descansar sino tratando de asimilar la idea del profe. Vamos a llegar con el motor 100% y ojalá se vea reflejado en el campo de juego.