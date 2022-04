Argentino que querría Colombia abre puerta: 'no ofrecieron renovación'

La Selección Colombia busca entrenador tras la salida de Reinaldo Rueda y, mientras se analizan las hojas de vida, las especulaciones están a la orden del día.

Aunque el presidente de Fedefútbol (FCF), Ramón Jesurún, se apresuró a negar ante los medios de comunicación que esté pensando en técnicos comprometidos con otras selecciones, y apuntó directamente a Ricardo Gareca (Perú) y Gustavo Alfaro (Ecuador), los rumores no paran y los protagonistas no puede eludir las preguntas.



En las últimas horas Alfaro habló en TyC Sports sobre su situación actual en Ecuador y las posibilidades de un cambio de aires.



"Vi un par de publicaciones en los medios de Ecuador como que yo me iba después del Mundial y me vinculaban con otra Selección. Yo digo que no me conocen, este va a ser el desafío más grande de mi vida. No hay otra cosa que me ocupe en este momento que no sea Ecuador. No hay otra cosa que me gener más adrenalina como lo es hacer el mejor Mundial en la historia de Ecuador", dijo.



Y entonces dejó abierta una puerta, por más que se nieguen las versiones: "La realidad es que soy el técnico de Ecuador y la realidad es que no me ofrecieron la renovación del cargo. Ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial. Si algún equipo o Selección me llamara, no la atendería porque eso me desviaría del objetivo de preparar una Selección para tratar de jugar el mejor Mundial posible".