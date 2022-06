Colombia, a semifinal: victoria contra Japón endereza rumbo en Francia

La Selección Colombia Sub 20 recuperó la sonrisa en el Torneo Revello, en el que se había estrenado con derrota, pero que logró encaminar con dos victorias, la última frente a Japón, este lunes, en territorio francés.

Con el mando de Héctor Cárdenas, el DT titular que estuvo el domingo en calidad de encargado dirigiendo al equipo de mayores, la selección nacional fue de menos a más y en el segundo tiempo aseguró la victoria 2-1, que le permitió clasificarse a la semifinal del certamen amistoso.



El duelo arrancaba con una amenaza japonesa que por suerte no fue a más, mientras Colombia reaccionaba de la mano de un Daniel Luna firme en la salida. Pero sobre los 20 minutos el juego caía en imprecisiones de lado y lado. Por fortuna para los nacionales el ritmo fue mejorando y Puerta se animaba a un remate de afuera y a una asistencia a Lun, quien no supo aprovechar, justo antes de otra opción clara de Castillo Manyoma.



Y entonces el infortunio para Japón: al primer minuto del complemento, un remate de media distancia de Puerta se desvió en un zaguero y se metió al arco. La suerte se puso la camiseta azul y trajo, especialmente, tranquilidad.



De ahí en más era Colombia el dominador y la prueba fue el segundo tanto: Daniel Luna fue el creador de la jugada del gol de Jorge Hurtado, quien quedó habilitado y de frente al arco y castigó con un remate furioso que dejó sin reacción al portero japonés. Golazo.



Se lo perdió Tomás Ángel al fallar en la definición ante el portero japonés a los 79 y se fue golpeado Puerta, la figura, mientras sobre el cierre el propio equipo nacional le daba vida al rival, con un penalti cometido a los 88 minutos por Olaya, que Nakamura cambió por gol para el 2-1.



Y entonces, a tratar de administrar la ventaja y no sufrir en los 6 minutos finales (4 de adición). Venía sobre el arco de Castillo Japón y rechazaban como podían los chicos, reventando la pelota sin pena y tratando de tomar un respiro. Por suerte, el pitazo final trajo la calma y los tres puntos.



El récord de Cárdenas es bueno, pues en dos días sumó dos victorias al frente de la selección mayor (1-0 contra Arabia Saudí en amistoso) y la Sub 20, contra Japón. Datos, hay que darlos. Ahora Colombia, que debutaba en Francia con una derrota por penaltis contra Comora, ya no depende de otros resultados y endereza el camino al título del Torneo Maurice Revello.