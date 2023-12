Colombia quiso dar alegría a su gente: empate contra Nueva Zelanda

Selección Colombia enfrentó en amistoso a Nueva Zelanda en el estadio El Campín y frente a una numerosa asistencia de hinchas en el máximo escenario de Bogotá, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, empató sin goles, aunque las jugadoras hicieron intentaron por todo lado llevarse la victoria.



El inicio del partido comenzó bastante movido para Colombia y las mejores oportunidades las hizo Colombia, pero en la definición pecó.



Remates de Daniela Montoya, un gran cabezazo de Yorelyn Carabalí, pero no encontraron esa jugada que rompiera el arco defendido por Anna Leat.



Pese a la superioridad de Colombia, el partido no pasó del cero en el primer tiempo y aunque las oceánicas por momento se sacudieron del dominio local, no hicieron mucho daño en el arco de Catalina Pérez.



Sin embargo, antes del descanso, Leicy Santos también tuvo un remate, pero la arquero atajó de gran manera para ahogar el grito de gol.

Para el segundo tiempo el dominio de Colombia continuó y las llegadas no se hicieron esperar.



De entrada, Leicy Santos logró una buena jugada que pudo haber terminado ella, pero prefirió tocar atrás y Daniela Montoya llegó para rematar, pero la zona defensiva despejó.



Para encontrar otras opciones en ataque, Ángelo Marsiglia y envió a la cancha a Manuela Pavi, quien no desentonó y le dio un fresco al mediocampo.



Pese a ello, Colombia siguió sin encontrar la fórmula ganadora y el balón no ingresaba ni por arriba, ni rematando al arco.



Nueva Zelanda intentó por la vía de la pelota quieta, pero no hizo mucho daño, aunque tampoco encontró una clara para asustar a Colombia.



El Campín llenó apoyó a las jugadoras de Colombia para lograr el gol de la victoria y se vivió una gran fiesta, pero faltaba la alegría final, que parecía no llegar, pese a que de principio a fin intentaran encontrar la victoria.



Al final, los asistentes al escenario bogotano se fueron con la sensación que se pudo ganar, pero la definición les pasó factura a las colombianas, que se despidieron de su gente y cerraron con un cero a cero un 2023 brillante.



Ahora, el seleccionado femenino jugará la revancha contra Nueva Zelanda el próximo 5 de diciembre, pero esta vez no habrá público que las esté apoyando, pues será a puerta cerrada.



Andrés Rocha Flórez

Periodista

En X: @andresrochaf