Gamero exigió respeto por Reinaldo: ¿algún día dirigirá a Colombia?

Con la no clasificación de Colombia al Mundial de Catar 2022, el proceso de Reinaldo Rueda llega a su fin, teniendo en cuenta la cláusula en su contrato que permite romper el vínculo si el objetivo no se cumplía.



Por lo anterior, en las últimas horas empezó el desfile de nombres que podrían sustituir al estratega vallecaucano. En el listado apareció Alberto Gamero, estratega de Millonarios.

Justamente sobre el rumor que surgió, Gamero aprovechó la rueda de prensa del miércoles, tras la victoria de su equipo frente al Junior, para pedir respeto y manda un mensaje de apoyo a Rueda.



“Por la Selección no tengo desespero, le mando un abrazo solidario a Reinaldo Rueda porque intentó llevarnos al Mundial y no pudo. Sé del momento que debe estar pasando. Le mando abrazo y fuerza para él y su familia. En la Selección hoy hay un técnico y se llama Reinaldo Rueda. Dios sabe cuándo hace sus cosas, no tengo desespero. No puedo aspirar ahorita cuando hay un compatriota ahí al que respaldo”, mencionó.



El samario se reafirmó este jueves en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, al decir “no podemos buscar un puesto que no está desocupado”. Así mismo reveló que “en el WhatsApp personal siempre le escribo que estoy con él y lo respaldo”.



Eso sí se animó a resaltar el principal fallo del equipo nacional en las Eliminatorias: “Lo único que le faltó a la Selección fue meter el gol. Contra Perú botamos tres opciones debajo del arco y nos anotaron, en otros partidos igual. Con todos los errores que podamos encontrar. Uno de los puntos primordiales, más allá de los demás errores, es que botamos mucho”.