¿Harto de hablar de James? Rincón sigue marcando distancia con el 10

Colombia acaba de perder su primer partido en la nueva era de Reinaldo Rueda. Perú desnudó fallas de creación en el equipo nacional, que prepara un duro duelo contra Brasil en Copa América, este miércoles.

Inevitablemente, esa realidad volvió a poner sobre la mesa la ausencia del creativo James Rodríguez, descartado por el entrenador para el torneo continental.



Pero en el caso de Fredy Rincón, quien ahora es comentarista en el canal Win Sports, no vale la pena ni siquiera la discusión.



Al involucrarse en una agria discusión con Óscar Rentería por ese tema, el ex selección Colombia dijo: “Óscar, usted parece que tiene la camiseta por debajo, con la foto de ese muchacho. Porque no hace sino hablar de ese muchacho a toda hora. No, hablemos de otra cosa, que ese muchacho ya no está ahí...”.



Y el periodista le contestó: “perdón, desde que lo convocaron y lo desconvocaron, no ha hecho más que criticarlo. Como que desde que apareció en los medios de comunicación el señor Freddy Rincón no ha hecho sino criticar al mejor colombiano de los últimos tiempos. Duélale al señor Rincón o no”.



La discusión concluyó con Rincón dejando claro que el tema lo tiene cansado: “Ese es el gusto suyo, señor”, dijo.



En el pasado, Rincón y James han tenido varias diferencias, pues el propio jugador de Everton ha considerado que está por encima de la generación que representa el ahora comentarista.