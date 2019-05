Fórmula de Colombia Sub 20 para clasificar: ‘jugar con inteligencia’

Nelson ‘Rolo’ Flórez ha vuelto a un Mundial Sub 20. Lo jugó en Australia en 1993 y ahora lo vive desde el banquillo, como asistente del técnico Arturo Reyes.

Esa experiencia de conocer la tensión que se vive en el campo como jugador le permite ahora aconsejar a los chicos sobre lo que deben y lo que no deben hacer en la cita de Polonia, en la que Colombia depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase.



“Este grupo es maduro, no somos los mejores ni los peores en la derrota o en la victoria, cometimos errores puntuales que costaron la derrota pero los revisamos, sabemos las cosas que tenemos que mejorar”, dijo.



¿A qué errores apunta? “Senegal es un equipo muy físico, fue sólido en sus líneas, quisimos filtrar balones con las variantes pero no se pudo… Hay que confiar en lo nuestro y así vendrán los resultados. Vamos un partido a la vez”.



Y el que viene es Tahití, el más débil del grupo y casi del Mundial. “La única manera de respetar al rival es enfrentarlo con nuestra estrategia, antes de pensar en golear hay que pensar en ganar con inteligencia, los partidos son diferentes y hay que madurarlos y concretar las oportunidades que se generen”, dijo.







El gol no debe ser una obsesión, como el Suramericano, sino el resultado de un plan de juego que, para Flórez, ha tenido siempre un corte ofensivo: “Jugamos con tres delanteros e incluso con un mediapunta a veces. Sabemos la importancia del partido que viene pero hay que tener cautela. Reitero: la inteligencia es clave para manejar el partido del inicio al final, no pasar por delante como sea”.



Su familia lo llena de ilusión, a pesar de todo: “El concepto de familia está desgastado en el fútbol pero este grupo lo es, nos dejamos de ver mucho tiempo y cuando nos encontramos sentimos el amor de uno por el otro, el cariño, cuando existe eso se ve en la dinámica del entrenamiento y los partidos mismos”.



Colombia se enfrenta este miércoles a Tahití, a la 1:30 p.m. (hora de Colombia).