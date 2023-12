Fixture de Colombia en Copa Oro Femenina: fechas de partidos y rivales

Concacaf realizó el sorteo oficial de la Copa Oro Femenina 2024 y en esta primera edición edición habrá ocho equipos nacionales de Centroamérica y los cuatro equipos de Conmebol mejor posicionados en la Copa América 2022.

Por ser subcampeona, la Selección Colombia tuvo su tiquete asegurado y quedó ubicada en el grupo B junto a Brasil, Panamá, Haití/Puerto Rico e iniciará su participación el sábado 21 de febrero de 2024 frente a las panameñas.



Así es el calendario de partidos para Selección Colombia femenina en el Grupo B de Copa Oro 2024



Fecha 1

​

Panamá vs Colombia

Fecha 21 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Fecha 2



Colombia vs Brasil

Fecha: sábado 24 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Fecha 3



Colombia vs Haití o Puerto Rico

Fecha: Martes 27 de febrero

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego, CA