Manuela Vanegas: ‘nadie pensaba que íbamos a jugar mano a mano’

Colombia entregó todo en la cancha, en una final que salió a jugar mano a mano con una potencia del fútbol femenino. El papel de las dirigidas por Nelson Abadía, es más que loable, pues dejaron atrás todo el paradigma de un combinado débil, rompiendo todo prejuicio con su buen juego en un mes lleno de emociones en el país.



Reflexiones y enseñanzas, es lo que deja la Copa América Femenina, que puede ser la piedra de eje, para que el proceso del fútbol femenino en Colombia crezca y establezca condiciones dignas. Una de las referentes de este combinado era Manuela Vanegas. Pese a su juventud, mostró liderazgo y entrega en una posición que no es la suya.



La defensora habló de lo que le dejó el torneo, además, de la consigna de lo realizado, pese a no llevarse la Copa “Gracias a todos por el apoyo, a la gente que vibró durante todo un mes con esta Copa. Una sorpresa para todo el mundo, mucha gente no pensaba que Colombia iba a salir a jugar mano a mano a Brasil, que siempre ha sido potencia. Agradecida con el trabajo del equipo, nunca se negó una gota de sudor, se vio en el campo. Feliz por la clasificación, queríamos ser campeonas en casa. Cuando las cosas no son para uno, no se dan. Lo dimos todo”.



Aprovechó para explicar la acción en la que se dio el penalti, donde se vio involucrada “Son jugadas rápidas, momentos de juego donde hay que tomar una decisión. La mía fue ir a buscar el balón, ella pone el cuerpo, no tengo nada más que hacer. Dejo el pie, cobran penal. Son cosas que pasan. Lo buscamos, tuvimos opciones y nos faltó poquito para encontrar ese gol del empate”.



“Mi posición natural es defensora central, pero estoy dispuesta a jugar donde el profe me ponga. De lateral me iba a hacer raspar y aportar en la parte ofensiva. Nos faltó un poco en la pelota quieta, buscando el gol. Hay que trabajar, seguir adelante porque tenemos por delante Mundial y Juegos Olímpicos” concluyó.