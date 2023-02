Fernando Álvarez analizó derrota: 'Es el primero y nos levantaremos'

Fernando Álvarez fue una de las grandes novedades en la alineación de Héctor Cárdenas para encarar el primer partido del Hexagonal Final en Bogotá en donde enfrentaron a Uruguay. Invicta como la selección uruguaya, Colombia quería debutar en la capital con más de 28,000 espectadores con un triunfo. Sin embargo, la fortuna no ayudó y con un duro error, terminaron cayendo y perdiendo la racha sin derrotas.



Esta vez Héctor Cárdenas acudió a la altura de Fernando Álvarez, el jugador más alto de la Selección Colombia en busca de, como el estratega lo dijo, prevalecer en las pelotas quietas. Daniel Pedrozo esperó en el banquillo de suplentes, mientras que Álvarez volvió a actuar como lo hizo ante Brasil. El jugador del Pachuca precisó los errores que hubo y que condujeron a la derrota.

Hay que cambiar de chip y pasar la página después de la caída en el debut a falta de cuatro partidos restantes para la Selección Colombia que espera asegurar uno de esos cuatro tiquetes para disputar el Mundial de la categoría Sub-20 en Indonesia. Fernando Álvarez ya cambió de página pensando en el siguiente juego ante Paraguay el viernes 3 de febrero. En zona mixta le preguntaron cómo está el equipo tras la caída, "fue una derrota muy dolorosa para todo el equipo, nos estábamos preparando y trabajando muy bien. Uruguay es un gran rival, pero creo que nosotros tuvimos más oportunidades. Lamentablemente por una situación nos concretan el gol. A final de cuentas tenemos que seguir trabajando, no podemos esperar a reaccionar después de un gol en contra. Estos dos días seguir trabajando para mejorar cosas que nos hicieron falta hoy".



Luis Marquines estuvo comprometido en el gol de Uruguay dejando un rebote sensible que le quedó a Facundo González para sellar la victoria. Sobre el arropamiento al arquero mencionó, "como él, todos tenemos errores, yo he tenido mis errores, sabemos de su capacidad y de que se va a levantar. No dudamos de sus capacidades entonces a seguir trabajando y afinar las cosas que nos están faltando. Aprovechar estos dos días para afinar esos detalles".

Paraguay será el próximo rival de la Selección Colombia y llegan con un empate ante Venezuela. Acerca de los rojiblancos, Fernando Álvarez referenció, "ya la habíamos enfrentado anteriormente, seguimos trabajando, no nos ha importado el rival, siempre hemos buscado para ganar y conseguir el triunfo porque esta selección se lo merece, este país se lo merece. Vamos a seguir buscando el triunfo de todas las formas. Queremos ganar este partido para conseguir ese trofeo para Colombia".



Fernando Álvarez fue titular por encima de Daniel Pedrozo. Aseveró que siente la confianza de Héctor Cárdenas como todo el combinado nacional, "la confianza que nos ha dado a los 22 jugadores que estamos aquí ha sido plena. Lamentablemente hemos tenido bajas por el buen rendimiento porque así ha sido. Luna infortunadamente tiene una lesión por lo que ha logrado, se lo ha buscado y ha jugado de muy buena manera. la confianza que nos ha dado nos ha levantado a todo el equipo para seguir adelante".



Después del error y de un partido en donde queda la sensación que se pudo haber ganado, le preguntaron por el trabajo mental, "nosotros estamos enfocados en el trofeo, en buscar ese campeonato. La idea de hacer nuestro mejor papel sigue intacta. Es el primer partido, nos vamos a levantar, son cuatro partidos los que nos quedan y los vamos a jugar a muerte para conseguir un triunfo".



De la labor defensiva con Kevin Mantilla destacó, "todos trabajamos en busca del triunfo, a nosotros nos toca defender. Lamentablemente nos convierten por un error pero vamos a seguir trabajando. Creo que estuvimos bien, pero nos hace falta más, no podemos dejar que nos conviertan goles y debemos concretar adelante que es lo que nos ha hecho falta". De la mano de lo anterior, le preguntaron por la concentración y el buen partido en general, "nos ha hecho falta, pero mira esto es trabajo, es también seguir intentando, perseverar, no vamos a dejar de intentar, sabemos la capacidad de los delanteros y de todo el equipo. Todos tenemos la capacidad de marcar un gol que nos ha hecho falta".



Sobre las instrucciones de Héctor Cárdenas al comienzo del partido explicó, "como te lo digo a nosotros no nos importa el rival, siempre vamos con la misma mentalidad de hacer lo nuestro, buscar nuestra identidad, nuestra confianza. Sé que a veces se busca jugar de una manera contra un rival, pero tenemos nuestra historia y queremos hacer lo nuestro". Aunque no les importe el rival, se viene Paraguay y de la albirroja concluyó, "como dije anteriormente vamos a mejorar y vamos a jugar lo que queda como una final. Sabemos que es un equipo que se defiende muy bien, pero no duden en nuestras capacidades".