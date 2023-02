Fernando Álvarez ya eligió dónde quiere jugar: ¿Será con Colombia?

Este Sudamericano Sub-20 para Colombia ha servido para exportar grandes futbolistas a clubes de Europa. Primero fue Jhon Jáder Durán quien recibió convocatoria, pero antes de poder jugar contra Paraguay en el primer partido, se confirmó que sería nuevo jugador del Aston Villa. El equipo pidió que el colombiano viajara a Inglaterra para firmar, y acondicionarse en su nueva institución. Gustavo Puerta y Daniel Luna también cambiaron de rumbo firmando con conjuntos del viejo continente.



Un caso similar puede suceder con Juan David Fuentes que nació en España y juega para el Barcelona B, y también con Fernando Álvarez, nacido en Estados Unidos, cuenta también con nacionalidad mexicana juega en el Pachuca, pero representa, por lo menos a nivel Sub-20 con Colombia.

Juan David Fuentes no ha tenido la regularidad deseada, y su opinión sobre con qué selección quisiera jugar se desconoce, pero a Fernando Álvarez, que poco a poco se fue ganando la titularidad y quien tiene en sus manos la posibilidad de actuar con Estados Unidos, México o Colombia, todo parece indicar que el defensor central del Pachuca se habría decantado por tomar el camino del combinado nacional cafetero con el que ya tuvo fogueo en la Sub-20 en este Sudamericano.



Fernando Álvarez se ganó la plaza en la zaga central por su altura, su seguridad en defensa y su complemento con Kevin Mantilla destacándose a lo largo del certamen. Álvarez que puede jugar con Estados Unidos, México o Colombia ya tiene en su cabeza con quién quiere jugar a nivel de mayores y sin duda alguna, es una grata noticia para Néstor Lorenzo que ha estado echándole miradas en el Hexagonal Final.

En rueda de prensa antes del partido contra Brasil que será vital para las aspiraciones de Héctor Cárdenas y sus dirigidos, Fernando Álvarez habló sobre esa posibilidad de jugar con la Selección Colombia a futuro, "he vivido esta experiencia a una edad más madura y la verdad que me doy cuenta de lo que vale este país, su gente y esta camiseta. Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí, mientras que tenga esta camiseta voy a dar siempre lo mejor, voy a dar lo que este país se merece y lo que se merece es ganar, estar en lo más alto. La historia que está atrás quedó atrás, queremos ser una generación que marque muchas cosas”. Fernando ya habría dado el sí para jugar con el seleccionado cafetero a su corta edad.



Sus primeros pinitos para destacar en la Selección Colombia es ahora en la Sub-20, pero claramente, espera seguir consolidándose en la de mayores, que será el próximo paso. Se ganó al confianza de Héctor Cárdenas y esto por las siguientes razones que explicó Fernando Álvarez, "me he sentido muy cómodo con el equipo, los jugadores me han arropado de la mejor manera desde que llegué, han sido meses cortos, pero me he adaptado de la mejor manera y mis compañeros me lo han permitido. El profe nos ha dado la comodidad de que somos 22 titulares y ninguno merece más que otro, somos un equipo y todos valemos lo mismo. Estamos logrando objetivos pequeños, todavía nos falta tener el trofeo en las manos, debemos pensar en lo nuestro y que los resultados se nos vayan dando, por ahora solo pensamos en Brasil”.